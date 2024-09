5 ferramentas indispensáveis no WhatsApp: a última vai te deixar de boca aberta e você vai querer para sempre

Conheça cinco ferramentas do WhatsApp que podem transformar seu dia a dia. Veja como tornar o uso do app mais prático, seguro e eficiente.

O WhatsApp se tornou parte essencial da vida de milhões de pessoas, facilitando a comunicação no trabalho, na família e entre amigos. Porém, por mais que a maioria dos usuários conheça as funções básicas do aplicativo, existem ferramentas pouco exploradas que podem transformar a experiência de uso.

Com a constante evolução do WhatsApp, o app tem recebido novas funções que visam otimizar a comunicação e garantir que cada interação seja mais eficiente e segura. Para muitos, essas ferramentas passam despercebidas, mas ao conhecê-las, você perceberá o quanto elas podem facilitar sua rotina.

Prepare-se para descobrir funcionalidades que vão muito além do básico e que podem mudar a forma como você usa o WhatsApp. Uma dessas ferramentas, em especial, promete te surpreender e vai se tornar indispensável no seu dia a dia.

O WhatsApp oferece funções incríveis que poucos conhecem. Confira cinco ferramentas que vão facilitar sua rotina de maneira surpreendente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

5 funções ocultas do WhatsApp que são uma mão na roda

1. Trancar conversas no WhatsApp

Se privacidade é uma prioridade para você, vai adorar saber que o WhatsApp oferece a opção de trancar conversas específicas.

Essa função permite que você bloqueie o acesso a determinados chats com uma senha, reconhecimento facial ou impressão digital. Ideal para quem compartilha o dispositivo com outras pessoas ou quer proteger suas conversas mais privadas.

Para ativar essa funcionalidade, basta abrir o chat que deseja proteger, tocar no nome do contato ou grupo e acessar a opção de Privacidade. Lá, você encontrará o recurso de Bloqueio de Conversa. Isso adiciona uma camada extra de segurança para garantir que apenas você tenha acesso a essas mensagens.

2. Fazer listas de transmissão

Outra ferramenta poderosa, mas pouco utilizada, é a lista de transmissão. Ao criar uma lista de transmissão, você pode enviar uma mesma mensagem para várias pessoas sem precisar criar um grupo. Isso significa que cada destinatário receberá a mensagem individualmente, sem saber que faz parte de uma lista.

Essa função é perfeita para enviar convites, avisos ou informações importantes a várias pessoas ao mesmo tempo. Para usar, toque nos três pontinhos no canto superior da tela, selecione Nova Transmissão e escolha os contatos que deseja incluir. Pronto! Agora, você pode enviar sua mensagem de forma prática e discreta.

3. Buscar conversas por datas ou palavras-chave

Se você já precisou localizar uma mensagem específica em meio a uma longa conversa, sabe o quão frustrante pode ser. Para resolver isso, o WhatsApp possui uma função de busca avançada que permite encontrar mensagens por data ou termos específicos.

Basta acessar o chat, tocar no nome do contato ou grupo e escolher a opção Procurar na Conversa. Você pode digitar uma palavra-chave ou selecionar uma data para filtrar as mensagens.

Essa ferramenta economiza tempo e facilita muito a organização de conversas, principalmente em situações em que uma informação precisa ser encontrada rapidamente.

4. Compartilhamento de tela em videochamadas

Uma das funcionalidades mais recentes e úteis do WhatsApp é o compartilhamento de tela durante videochamadas. Esse recurso permite que você mostre em tempo real tudo o que está acontecendo na tela do seu dispositivo para a pessoa com quem está conversando.

Seja para ajudar um amigo a resolver um problema técnico, compartilhar uma apresentação ou até mesmo mostrar fotos, o compartilhamento de tela torna a comunicação muito mais eficiente.

Durante a chamada de vídeo, toque no ícone de Compartilhamento de Tela para começar a mostrar o que está no seu dispositivo.

5. Criar atalhos de conversas na tela inicial

A última ferramenta vai te deixar de boca aberta por ser tão simples, mas extremamente prática. Você sabia que pode criar atalhos para seus chats favoritos diretamente na tela inicial do seu smartphone?

Isso significa que, com apenas um toque, você pode abrir as conversas que mais utiliza, sem precisar navegar pelo aplicativo.

Para criar o atalho, basta pressionar e segurar o chat desejado até aparecer a opção Criar Atalho. Ao selecioná-la, o ícone da conversa será adicionado à tela inicial do seu celular. Essa função é perfeita para quem precisa acessar frequentemente certos contatos ou grupos e quer ganhar tempo no dia a dia.

