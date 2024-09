Nubank anuncia aumento inesperado! Veja como usar o benefício

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, anunciou uma série de mudanças para 2024, visando aprimorar a experiência dos usuários de seus cartões de crédito.

Entre as principais novidades estão atualizações tecnológicas, melhorias no programa de recompensas e a introdução de novas funcionalidades que prometem maior segurança e sustentabilidade.

Novos métodos de análise de crédito Nubank mais inclusivos

Em 2024, o Nubank implementará um novo sistema de análise de crédito, baseado em algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina.

A intenção é tornar o processo de avaliação de crédito mais eficiente e inclusivo. Isso beneficiará especialmente clientes com histórico de crédito limitado, ampliando o acesso a produtos financeiros.

Com a utilização dessas tecnologias, o Nubank espera proporcionar uma análise mais precisa, aumentando a aprovação de novos usuários sem comprometer a segurança financeira.

Além disso, a instituição financeira pretende melhorar a forma como o limite de crédito é ajustado. Agora, a análise de perfil será mais dinâmica e adaptável, considerando não apenas o histórico financeiro, mas também fatores comportamentais que indicam a capacidade de pagamento do cliente.

Reforço na segurança digital e novas práticas sustentáveis

Com o aumento de fraudes e tentativas de golpes em meios digitais, o Nubank tem investido fortemente em novas tecnologias de segurança. Em 2024, será lançado um sistema de detecção de fraudes em tempo real, capaz de identificar atividades suspeitas com maior eficiência. Isso garantirá uma camada extra de proteção para os clientes.

O banco também reforçou o compromisso com práticas sustentáveis, destacando o uso de materiais recicláveis na fabricação de seus cartões e incentivando a adoção de soluções digitais, como faturas eletrônicas e transações sem papel, em vez de métodos físicos.

Atualizações no Nubank Rewards: mais pontos e novas parcerias

Outro destaque para 2024 é a reformulação do programa de recompensas Nubank Rewards. Agora, os clientes terão maior flexibilidade no acúmulo de pontos, que continuam sem prazo de validade.

A novidade é que pagamentos recorrentes, como contas de serviços públicos e assinaturas de streaming, renderão mais pontos. Compras de maior valor, como passagens aéreas e produtos eletrônicos, também acumularão pontos adicionais.

Além disso, o Nubank estabeleceu novas parcerias, ampliando as possibilidades de uso dos pontos. Os clientes poderão resgatar seus pontos em passagens aéreas, hospedagens e serviços de streaming, bem como em outros setores do comércio, como restaurantes e aplicativos de transporte.

Crypto Rewards: introdução de criptomoedas no programa de pontos

Uma das maiores inovações do programa de recompensas do Nubank para 2024 é a introdução do Crypto Rewards, que permitirá aos clientes converter seus pontos em criptomoedas. Entre as opções estarão ativos digitais populares como Bitcoin e Ethereum.

Com essa novidade, o Nubank se torna pioneiro no mercado brasileiro ao oferecer a conversão de pontos em criptomoedas diretamente pelo aplicativo.

Essa atualização reflete a crescente popularidade das criptomoedas como opção de investimento, oferecendo aos clientes mais uma alternativa para diversificar sua carteira de ativos. A facilidade de converter pontos em criptomoedas pelo aplicativo do Nubank é um diferencial que promete atrair um público interessado em tecnologia e novas formas de investimento.