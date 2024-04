À medida que o programa Bolsa Família completa 20 anos, o governo federal implementa uma nova atualização significativa: a introdução do Benefício Variável Familiar Nutriz. A partir de 18 de outubro, famílias com bebês de 0 a 6 meses começarão a receber um adicional de R$ 50, com o objetivo de apoiar a fase de amamentação.

Bolsa Família libera bônus de R$ 50 + 150 para estas famílias; veja quem tem direito | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo benefício para recém-nascidos

Este benefício adicional visa prover suporte financeiro a mais de 287 mil mulheres em fase de amamentação, destacando o compromisso do governo com a saúde infantil desde os primeiros meses de vida.

Não deixe de conferir: Truque De PESAGEM Do Bolsa Família Para Desbloquear Qualquer Benefício

Apoio adicional para crianças em idade escolar

Além do novo adicional para bebês, o Bolsa Família continuará oferecendo R$ 150 adicionais para beneficiários com crianças de 0 a 6 anos que frequentam a escola, incentivando assim a educação desde a primeira infância.

Cronograma e Distribuição dos Pagamentos

Em outubro, cada família beneficiária do Bolsa Família receberá, em média, R$ 688, incluindo os novos benefícios. Os pagamentos serão distribuídos de forma escalonada:

Início: Beneficiários cujo NIS termina em 1 começam a receber no dia 18 de outubro.

Beneficiários cujo NIS termina em 1 começam a receber no dia 18 de outubro. Conclusão: O processo continua até o dia 31 de outubro, quando beneficiários com NIS final 0 recebem seus pagamentos.

Impacto financeiro

O custo total para a implementação do Benefício Variável Familiar Nutriz é estimado em R$ 14 milhões para o mês. Simultaneamente, o programa irá distribuir mais de R$ 14 bilhões em total para 21 milhões e 450 mil famílias em todo o país, refletindo o vasto alcance e a profundidade do investimento social realizado pelo governo federal.

Processo de recebimento

Os repasses do Bolsa Família são realizados seguindo um calendário meticulosamente planejado, garantindo que todos os beneficiários recebam seus auxílios dentro do mês estipulado. Esta organização não apenas facilita a administração dos recursos mas também assegura que as famílias possam contar com esta ajuda para planejar suas despesas mensais de forma eficiente.

A inclusão do Benefício Variável Familiar Nutriz é um marco significativo para o Bolsa Família, reforçando o suporte a famílias com bebês recém-nascidos e promovendo um início de vida mais saudável para as novas gerações.

Com a continuação de benefícios adicionais para crianças em idade escolar, o programa não apenas combate a pobreza, mas também investe proativamente na capacitação e no bem-estar das futuras gerações do Brasil. As atualizações refletem o compromisso contínuo do governo em adaptar e expandir o alcance do Bolsa Família, garantindo que ele continue a atender às necessidades emergentes de sua população.

Não deixe de conferir: Governo LIBERA Repasse Inédito Pelo Caixa Tem Para Beneficiários Do Bolsa Família