O Nubank, conhecido por sua inovação constante no setor bancário digital, estabeleceu recentemente uma parceria com a Shein, gigante varejista chinesa de moda online, que tem ganhado o coração dos brasileiros com seus preços acessíveis e vasta seleção de produtos. Essa colaboração promete enriquecer a experiência de compra dos usuários do Nubank ao oferecer até 3% de cashback nas compras realizadas através do Shopping Nu.

Faz compras online Comunicado do Nubank SURPREENDE clientes com grande novidade | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o cashback

O termo “cashback” refere-se ao benefício onde uma porcentagem do valor gasto em compras é devolvida ao cliente. No caso da parceria entre Nubank e Shein, essa porcentagem pode chegar a 3%, dependendo dos itens adquiridos, seja em produtos nacionais ou internacionais. Esta iniciativa não só favorece a economia na aquisição de novos produtos, mas também aumenta a satisfação dos clientes com ambos os serviços.

Como ativar o Cashback?

Ativar o cashback para compras na Shein através do Nubank é um processo simples e intuitivo, projetado para assegurar que os clientes recebam seu dinheiro de volta sem burocracia. Siga os passos abaixo para ativar esta opção:

Acesso ao Shopping Nu:

Abra o aplicativo Nubank e clique no ícone da sacola para acessar o Shopping Nu.

Busca pela Shein:

Utilize a barra de pesquisa para localizar a Shein dentro da plataforma.

Ativação do Cashback:

Encontre a Shein na seção “Ofertas nos sites parceiros”.

Selecione a opção relevante e clique em “Ativar cashback”.

Redirecionamento para compras:

Após a ativação, o usuário será redirecionado para o site da Shein para fazer suas compras normalmente.

Benefícios adicionais do Cashback Nubank-Shein

Ao utilizar o cashback através do Shopping Nu, os clientes não apenas recebem parte do dinheiro de volta, mas também podem combinar este benefício com outras promoções oferecidas pela Shein, maximizando as economias. Os principais benefícios incluem:

Combinação com cupons: É possível combinar o cashback com cupons de desconto e pontos Shein para ainda mais economia.

É possível combinar o cashback com cupons de desconto e pontos Shein para ainda mais economia. Notificação rápida: O Nubank notifica o usuário sobre o cashback em até 72 horas após a realização da compra.

O Nubank notifica o usuário sobre o cashback em até 72 horas após a realização da compra. Crédito automático: O valor do cashback será creditado diretamente na conta do usuário em até 90 dias após a compra.

O valor do cashback será creditado diretamente na conta do usuário em até 90 dias após a compra. Reinvestimento flexível: O dinheiro recebido pode ser utilizado para comprar mais produtos, pagar contas ou qualquer outra necessidade através do Nubank.

Além do Cashback: inovações do Nubank para clientes

Segundo a especialista Lila Cunha, o Nubank continua a pensar de maneira inovadora nos serviços oferecidos aos seus clientes, além do cashback. A instituição dispõe de programas que facilitam desde a gestão financeira até o investimento em diversos produtos bancários, consolidando sua posição como um líder no mercado digital.

Fique atento a este detalhe

A parceria entre Nubank e Shein é um exemplo claro de como a colaboração entre empresas de tecnologia financeira e varejo online pode beneficiar significativamente os consumidores, oferecendo mais do que apenas conveniência, mas também uma maneira eficiente de economizar e gerenciar gastos pessoais.

Com mais de 200 lojas parceiras, o Nubank demonstra seu compromisso com a satisfação e o bem-estar financeiro dos seus clientes, redefinindo continuamente as expectativas para o setor de serviços financeiros digitais.

