Aplicativo oficial do Pé-de-Meia: guia para liberar até R$ 1.900,00

O Ministério da Educação (MEC) lançou recentemente atualizações importantes sobre o programa Pé de Meia, uma iniciativa voltada para apoiar financeiramente estudantes do ensino médio.

Esta assistência é destinada aos jovens matriculados em escolas públicas e visa incentivar a permanência na escola através de benefícios monetários distribuídos em várias etapas do ano letivo.

Como consultar seu benefício

Para os estudantes que desejam verificar sua aprovação no programa e consultar os pagamentos, o MEC disponibilizou o aplicativo Jornada do Estudante. É essencial que o estudante possua um login Gov.BR para acessar o sistema. A plataforma permite a consulta não só aos pagamentos, mas também a registros de frequência escolar, informações sobre o Enem, e outros dados relevantes ao programa.

Detalhes do pagamento

Os pagamentos do Pé de Meia começaram a ser efetuados no dia 26 de março, com a primeira parcela do Incentivo-Matrícula, correspondente a R$ 200. Este valor é depositado diretamente em uma conta poupança no Caixa Tem em nome do estudante.

Para acessar e movimentar os fundos, estudantes menores de idade precisarão da autorização de seus responsáveis legais, enquanto aqueles com 18 anos ou mais podem desbloquear e gerenciar a conta diretamente através do aplicativo Caixa Tem ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Etapas de benefício no programa Pé de Meia

Incentivo Matrícula: Um pagamento único de R$ 200, destinado a estudantes recém-matriculados em qualquer série do ensino médio público. Incentivo Frequência: Pagamentos mensais de R$ 200, distribuídos ao longo de 9 meses, totalizando R$ 1,800, para alunos que mantêm uma frequência mínima de 80%. Incentivo Conclusão: Um benefício anual de R$ 1,000, concedido ao final de cada ano letivo aos estudantes que concluírem a série com aprovação. Incentivo Enem: Um valor adicional de R$ 200 é oferecido aos estudantes de terceiro ano que participarem de ambos os dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Critérios de elegibilidade

Para ser elegível ao Pé de Meia, o estudante deve:

Ter entre 14 e 24 anos.

Estar matriculado no ensino médio em uma escola da rede pública.

Fazer parte do programa Bolsa Família e ter o cadastro no CadÚnico atualizado.

Providenciar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) se ainda não o possuir.

Consultando pagamentos e mais no App jornada do estudante

Para consultar os benefícios, o estudante deve baixar o aplicativo Jornada do Estudante, disponível para Android e iOS (iPhone). Após instalar o app e fazer login usando o CPF e a senha da conta Gov.BR, o usuário terá acesso a diversas funcionalidades, incluindo:

Status de pagamento (aprovado ou rejeitado).

Detalhes das parcelas: data de pagamento, valor, e dados bancários utilizados.

Informações detalhadas sobre cada incentivo do programa.

Orientações para casos de pagamento rejeitado, incluindo os motivos da rejeição e os passos para resolver o problema.

O programa Pé de Meia representa uma importante iniciativa do governo para apoiar financeiramente os estudantes do ensino médio público, incentivando não apenas a continuidade dos estudos mas também a participação ativa no Enem.

É crucial que todos os beneficiários potenciais consultem regularmente o aplicativo Jornada do Estudante para se manterem atualizados sobre os detalhes de seus benefícios e garantir que todos os requisitos para o recebimento sejam atendidos. Com os recursos adequados e a informação correta, o Pé de Meia se destaca como um pilar de suporte essencial para a educação brasileira.

