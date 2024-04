BBB 24: premiação espanta os fãs e deixa muitos indignados

O prêmio total do Big Brother Brasil (BBB) 24 atingiu a marca impressionante de R$ 2,92 milhões, estabelecendo-se como o maior valor já oferecido na história do reality show.

Após a recente eliminação de Alane, que recebeu 51,11% dos votos no último domingo (14), o prêmio foi aumentado em R$ 500 mil, graças à sua participação na roleta no palco, ao lado de Tadeu Schdmit.

BBB24: Saiba o valor do maior prêmio da história do reality. Descubra quem disputa e as reviravoltas da edição. Emoção na final dia 16! (Foto: divulgação).

A disputa pelo prêmio final e as reviravoltas da edição

Neste momento, Davi, Isabelle e Matteus encontram-se na corrida pelo prêmio máximo, aguardando a decisão do público para saber quem será o grande vencedor.

No gramado, os três participantes celebram ao descobrirem o montante total do prêmio. Nesta edição do BBB, os brothers eliminados têm o poder de influenciar o valor final do prêmio.

Ao deixarem a casa e se encontrarem com o apresentador no estúdio do programa, eles têm a oportunidade de girar uma roleta com valores variados, que podem acrescentar até R$ 600 mil ao prêmio existente. A cada semana, o valor sorteado é somado ao acumulado.

Além do prêmio principal destinado ao campeão, o segundo e o terceiro colocados também recebem uma premiação significativa.

O segundo lugar é agraciado com o valor de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar recebe R$ 50 mil. A emocionante Final do BBB24 está marcada para esta terça-feira, dia 16 de abril.

Qual seria a estratégia mais perspicaz para utilizar o prêmio do BBB 24?

Embora o poder de compra do vencedor do Big Brother Brasil 2024 seja menor em comparação com vencedores de edições anteriores, o prêmio pode render consideravelmente se administrado com sabedoria!

Se investido com sagacidade, esses R$ 3 milhões podem gerar lucros significativos. Por outro lado, também podem ser utilizados para adquirir bens.

Qual seria o rendimento do prêmio do BBB 24 se aplicado na poupança?

A poupança, considerada um investimento simples e de baixo risco, é popular entre os brasileiros devido à sua acessibilidade e simplicidade de aplicação.

Se o vencedor do BBB 24 investir os R$ 3 milhões na poupança, poderá obter um retorno mensal de R$ 17.751,00, já descontados os impostos e outras taxas associadas ao investimento, ou seja, esse seria o ganho líquido.

E quanto ao rendimento do prêmio do BBB 24 se aplicado no Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é uma alternativa de investimento oferecida pelo Governo Brasileiro, onde é possível adquirir títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar as atividades governamentais.

De forma simplificada, é como se fosse um empréstimo concedido ao país.

Caso o vencedor do BBB 24 decida investir os R$ 3 milhões no Tesouro Direto, poderá obter um retorno líquido de R$ 20.945,20 por mês, já descontados os impostos e outras deduções.

E o rendimento do prêmio do BBB 24 se aplicado em um CDB?

Enquanto o Tesouro Direto é um empréstimo ao governo federal, o CDB é como um empréstimo feito a um banco onde o dinheiro é aplicado.

Com R$ 3 milhões investidos nessa modalidade, o ganhador do prêmio poderá receber R$ 21.449,35 mensais.

E quanto ao que o prêmio do BBB 24 pode comprar?

Trabalhando ainda com a hipótese do vencedor do programa receber o prêmio máximo de R$ 3 milhões, ele poderá realizar algumas aquisições bastante interessantes (ou até mesmo curiosas).

Entre as opções de imóveis que o vencedor poderá adquirir estão:

Uma propriedade de 270 m² na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro , onde o metro quadrado custa R$ 11.072 ;

na praia de , no , onde o metro quadrado custa ; Um imóvel de 182 m² na Vila Nova Conceição , bairro em São Paulo , com o valor de R$ 16.444/m² ; ou

na , bairro em , com o valor de ; ou Uma propriedade dentro de um castelo na Inglaterra — com o preço de £ 395.000, aproximadamente R$ 2.515.000, deixando um troco considerável.

