O governo brasileiro anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para abril em algumas cidades, uma medida que busca aliviar as condições de famílias em situações de emergência. Essa decisão, embasada no Decreto 954/2023, representa um esforço para atender prontamente às necessidades das comunidades afetadas por calamidades.

Fique atento! Bolsa Família será antecipado para beneficiários que estão na lista | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Elegibilidade e regras do Bolsa Família 2024

Para ser elegível ao Bolsa Família em 2024, a renda per capita da família não deve ultrapassar R$ 218 mensais. Além disso, é essencial manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada dois anos.

O programa também exige o cumprimento de algumas condições relacionadas à saúde e educação, como o acompanhamento pré-natal, vacinação, pesagem de crianças menores de 7 anos e frequência escolar adequada.

Em abril, o início dos pagamentos está programado para o dia 17. Todas as famílias beneficiadas pelo programa receberão um valor mínimo de R$ 600. No entanto, em determinadas localidades afetadas por emergências, o pagamento será antecipado.

Cidades com pagamento antecipado

Várias cidades tiveram o estado de emergência reconhecido e estão elegíveis para a antecipação do Bolsa Família, incluindo localidades em São Paulo, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Essa medida visa garantir um suporte financeiro imediato às famílias nessas áreas.

O valor base do Bolsa Família em abril é de R$ 600, com possíveis adicionais de R$ 150 para crianças até 6 anos e R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, além de recém-nascidos de até 6 meses.

Para aqueles que não estão incluídos na antecipação, o pagamento seguirá o cronograma tradicional, baseado no último dígito do NIS, estendendo-se de 17 a 30 de abril.

A antecipação do Bolsa Família para abril em certas cidades é uma ação proativa do governo para auxiliar famílias em vulnerabilidade devido a situações de emergência. Para os beneficiários, é crucial estar ciente dessas mudanças, verificar se sua localidade está na lista de antecipação e se preparar para o recebimento dos valores de acordo com o calendário estipulado.

É possível antecipar o Bolsa Família em quais situações?

A antecipação do Bolsa Família é uma medida excepcional, geralmente adotada em situações onde comunidades enfrentam condições adversas devido a emergências ou calamidades. Esse procedimento não é padrão e é acionado sob circunstâncias específicas, principalmente quando municípios ou regiões são oficialmente reconhecidos em estado de emergência ou calamidade pública.

Tal reconhecimento pode ser decorrente de desastres naturais, como enchentes, terremotos, secas severas, ou situações de crise humanitária que exigem uma resposta rápida para apoiar as famílias afetadas.

O objetivo é proporcionar alívio financeiro imediato às famílias vulneráveis, permitindo que elas atendam às suas necessidades básicas com maior prontidão. A decisão de antecipar os pagamentos é determinada pelo governo federal, baseada em avaliações criteriosas da situação e necessidades locais, visando assegurar o bem-estar e a estabilidade das comunidades impactadas.

