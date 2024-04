Revelado TRUQUE para desbloquear aumento do Bolsa Família e Vale-Gás em Abril

O governo do Brasil anunciou uma iniciativa inovadora para este mês: a liberação simultânea do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Este movimento estratégico visa proporcionar um alívio financeiro significativo às famílias brasileiras que enfrentam dificuldades econômicas, reforçando o compromisso do governo com o apoio aos segmentos mais vulneráveis da sociedade.

Para acessar esses benefícios vitais, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é a ferramenta essencial. Este sistema não apenas facilita a inclusão social, mas também é um mecanismo crucial para identificar as famílias que mais precisam de suporte, permitindo uma distribuição mais direcionada e eficiente da ajuda.

Critérios de elegibilidade: o que você precisa saber

Para ser elegível para o Bolsa Família e o Auxílio Gás, os interessados devem atender a certos critérios. Compreender esses requisitos é fundamental para garantir que os benefícios cheguem a quem realmente necessita.

Elegibilidade para o Bolsa Família:

A renda por pessoa na família não deve ultrapassar R$ 218 por mês.

É indispensável que os dados no CadÚnico estejam atualizados, incluindo o Número de Identificação Social (NIS).

Tanto trabalhadores informais quanto Microempreendedores Individuais (MEI) podem ser elegíveis, contanto que a renda familiar esteja dentro do limite estabelecido.

Critérios para o Auxílio Gás:

É necessário estar registrado no CadÚnico.

A renda familiar per capita deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo.

O benefício também se estende a famílias que já participam de outros programas sociais, como o BPC.

Atualizações no Auxílio Gás

Recentemente, houve ajustes no programa Vale-Gás, que agora cobre integralmente o custo de um botijão de gás de 13 kg. Este auxílio, que está fixado em R$ 102 em abril, representa um passo importante para assegurar a estabilidade econômica das famílias beneficiadas.

Calendário de pagamentos de Abril resumido

Confira as datas de pagamento para abril, organizadas de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

E assim por diante, seguindo a sequência até o NIS final 0 em 30 de abril.

Um compromisso com a Justiça Social

Os esforços contínuos para fortalecer o Bolsa Família e o Auxílio Gás refletem uma dedicação do governo em promover a equidade e o bem-estar dos cidadãos brasileiros, especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade. Manter as informações atualizadas e entender os critérios de elegibilidade são passos essenciais para assegurar o recebimento desses benefícios cruciais, destacando a importância de um país mais inclusivo e justo.

