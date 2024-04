Entenda o que aconteceu com a mulher que perdeu R$ 145 mil apenas clicando em um link de WhatsApp

Em um evento alarmante de fraude financeira, uma mulher de 58 anos foi enganada por estelionatários que se passaram por funcionários de um banco, resultando em uma perda significativa de R$ 145 mil.

O incidente ocorreu na terça-feira, 10, na cidade de Bom Sucesso do Sul, sudoeste do Paraná. Este caso destaca uma modalidade crescente de golpes que utilizam a tecnologia para enganar vítimas desavisadas.

Descrição do incidente

Segundo relatos da vítima à Polícia Militar (PM), ela recebeu uma chamada telefônica de indivíduos que se identificaram como representantes da central do banco onde mantém sua conta. Durante a ligação, foi informada sobre supostas atividades fraudulentas detectadas em sua conta bancária. Os criminosos instruíram a mulher a acessar um link enviado via WhatsApp para verificar sua conta e enviar documentos necessários para a “verificação”.

Confiando na autenticidade da informação, a vítima acessou o link e forneceu os documentos solicitados. Em seguida, os estelionatários realizaram transferências instantâneas e pagamentos de boletos que somaram o valor total perdido, R$ 145 mil.

Investigação e orientações da polícia

A 1° tenente Conrado, da Polícia Militar, confirmou que o caso ainda está sob investigação. Ela também aproveitou a oportunidade para reiterar importantes orientações de segurança à população. “Agências bancárias não solicitam que clientes realizem movimentações financeiras ou verifiquem suas contas através de ligações telefônicas.

Precauções contra fraudes bancárias

É vital que ninguém clique em links enviados por remetentes desconhecidos”, alertou a tenente. Ela enfatizou a importância de verificar pessoalmente na agência bancária qualquer comunicação suspeita relacionada a transações financeiras.

Verificação Direta com o Banco

Confirmação de Identidade : Sempre confirme a identidade de quem liga, pedindo informações que somente um funcionário do banco poderia conhecer e verifique diretamente com o banco através de seus canais oficiais antes de realizar qualquer procedimento recomendado por telefone.

: Sempre confirme a identidade de quem liga, pedindo informações que somente um funcionário do banco poderia conhecer e verifique diretamente com o banco através de seus canais oficiais antes de realizar qualquer procedimento recomendado por telefone. Evitar Links Suspeitos: Não clique em links recebidos por SMS ou WhatsApp de números desconhecidos. Estes links podem direcionar para páginas clonadas que coletam informações pessoais.

Comportamento seguro online

Uso de Aplicativos Oficiais : Utilize sempre os aplicativos oficiais dos bancos para realizar transações financeiras. Estes aplicativos têm medidas de segurança robustas projetadas para proteger suas informações.

: Utilize sempre os aplicativos oficiais dos bancos para realizar transações financeiras. Estes aplicativos têm medidas de segurança robustas projetadas para proteger suas informações. Atualizações de Segurança: Mantenha seu software antivírus atualizado e instale apenas aplicativos de fontes confiáveis para minimizar o risco de instalar malwares que podem capturar informações pessoais.

Este triste incidente em Bom Sucesso do Sul serve como um lembrete crítico dos perigos dos golpes financeiros e da importância de manter práticas de segurança rigorosas.

Ao suspeitar de atividades fraudulentas, a medida mais segura é sempre verificar diretamente com o banco através de canais oficiais e nunca fornecer informações pessoais ou financeiras sem certificação da identidade do solicitante. As autoridades continuam investigando o caso na esperança de recuperar os valores perdidos e prevenir futuros golpes similares.

