A partir desta segunda-feira, o WhatsApp introduz uma importante atualização em seu recurso de mensagens temporárias, permitindo uma nova camada de privacidade e controle sobre as conversas.

Agora, os usuários podem optar por uma configuração que faz com que todas as novas conversas iniciadas sejam automaticamente excluídas após um período definido: 24 horas, sete dias ou três meses. Esta expansão se aplica exclusivamente a novas conversas, não afetando diálogos antigos ou já em curso.

Modo 24 horas WhatsApp anuncia novidade que irá beneficiar quem gosta de privacidade | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Implementação e impacto social

Lançadas originalmente em novembro de 2020, as mensagens temporárias do WhatsApp possibilitavam a exclusão automática de mensagens, áudios e vídeos após uma semana. Anteriormente, essa funcionalidade exigia ativação manual para cada chat individual. Com a atualização, a configuração pode ser aplicada de maneira global, automatizando o processo para todos os novos chats.

Ao ativar as mensagens temporárias como padrão, um alerta será exibido nas novas conversas informando que as mensagens serão excluídas após o tempo determinado, uma preferência pessoal do usuário.

“Isso elimina qualquer constrangimento que possa surgir ao habilitar essa configuração em conversas específicas”, destaca Zafir Khan, gerente de produto do WhatsApp. A intenção é que as pessoas compreendam essa escolha como uma forma preferencial de comunicação do usuário, removendo quaisquer questionamentos ou mal-entendidos.

A funcionalidade está disponível tanto para conversas individuais quanto para grupos, com a ressalva de que apenas o criador do grupo, e posteriormente os administradores, podem alterar essa configuração. Will Cathcart, chefe do WhatsApp, sugere que as mensagens temporárias se tornarão a norma, emulando as conversas face a face, que não são registradas permanentemente. “Na vida real, raramente você conversa segurando um gravador”, ele compara, almejando trazer ao WhatsApp a sensação de liberdade que as conversas sem registro permanente proporcionam.

Não deixe de conferir: Está Sem Armazenamento No Seu Celular? Aperte Este Botão No Seu WhatsApp E Evite…

Ativação e configuração

Para ativar as mensagens temporárias por padrão no Android e iPhone, siga os passos:

Abra as configurações do WhatsApp. Toque em “Conta”. Selecione “Privacidade”. Escolha “Duração padrão” e defina o período após o qual deseja que as mensagens sejam apagadas.

Essa seleção afetará todas as conversas iniciadas a partir de então, seja com novos contatos adicionados ou pessoas que entrarem em contato pela primeira vez. É possível, ainda, ativar o recurso para conversas já existentes, acessando as configurações do chat específico e ajustando a duração desejada para as mensagens temporárias.

Fique atento a este detalhe

Com a nova atualização, o WhatsApp avança na incorporação de funcionalidades que promovem maior privacidade e controle sobre as comunicações digitais. Essa mudança reflete uma tendência crescente na preferência dos usuários por conversas mais efêmeras, que deixam menos rastros digitais.

A implementação gradativa do recurso para todos os usuários, tanto no iPhone quanto no Android, requer apenas a atualização do aplicativo através da App Store ou Google Play.

As mensagens temporárias, segundo Cathcart, caminham para se tornar o padrão, transformando a maneira como as pessoas esperam que suas conversas sejam arquivadas. No futuro, as mensagens permanentes poderão ser uma opção ativa, e não um padrão esperado, alinhando-se mais estreitamente com a dinâmica das interações humanas naturais e não registradas.

Não deixe de conferir: WhatsApp Procurando Novas Mensagens? Novo ERRO Detectado No App