A disseminação de informações incorretas tem levado muitos a acreditar erroneamente que o uso de micro-ondas pode causar câncer devido às radiações emitidas por esse aparelho. No episódio desta semana do “Fake News Não Pod”, Laura Colete Cunha, acadêmica e especialista no assunto, esclarece as diferenças fundamentais entre os tipos de radiação e seus níveis de energia associados.

Os raios X são um exemplo de radiação ionizante, possuindo altos níveis de energia capazes de quebrar a dupla hélice do DNA e danificar o material genético.

Afinal, esquentar comida no Micro-Ondas pode causar câncer? | Imagens da internet

Radiação não ionizante e o micro-ondas

Esse tipo de radiação, devido à sua capacidade de ionizar átomos, pode contribuir para o aumento do risco de câncer com exposições prolongadas ou acumuladas. A radiação ionizante é extensamente regulada e utilizada sob rígidas normas de segurança em contextos médicos para minimizar qualquer risco à saúde.

Por outro lado, as micro-ondas, juntamente com as ondas de rádio e a luz visível, são classificadas como radiações não ionizantes. Este tipo de radiação não possui energia suficiente para quebrar ligações químicas ou ionizar moléculas, o que elimina a possibilidade de induzir mutações genéticas que levariam ao câncer.

A única exceção, como aponta Laura, é a luz ultravioleta, que, apesar de ser uma forma de radiação não ionizante, pode causar câncer de pele, o que reforça a necessidade de proteção solar.

Não deixe de conferir: GRANDE ERRO! Todo Mundo Coloca Estes 4 Materiais No Micro-Ondas

Como funcionam os fornos de Micro-ondas?

Os fornos de micro-ondas utilizam este tipo de radiação para aquecer alimentos. O processo ocorre quando as micro-ondas provocam a vibração das moléculas de água presentes nos alimentos, gerando calor por meio da fricção entre as moléculas, o que aquece e cozinha o alimento de forma eficiente e segura. Importante ressaltar que este método de aquecimento não torna os alimentos radioativos nem altera sua composição química de maneira prejudicial à saúde.

Importância de fontes confiáveis

Laura enfatiza a importância de se informar através de fontes confiáveis para evitar a propagação de fake news. A compreensão correta sobre os diferentes tipos de radiação e como eles interagem com o ambiente e o corpo humano é crucial para desfazer mitos e promover uma utilização segura de tecnologias como o micro-ondas.

Créditos e direitos autorais

É essencial que o uso de material informativo, como matérias e fotografias, seja feito de maneira ética e respeitosa. Conforme orientação do Jornal da USP, a reprodução de conteúdo é permitida desde que haja a devida citação das fontes, sejam elas a Rádio USP para arquivos de áudio ou a TV USP para vídeos. Fotos devem sempre incluir créditos para “USP Imagens” e o nome do fotógrafo quando especificado.

Fique atento a este detalhe

Portanto, os fornos de micro-ondas são dispositivos seguros que utilizam radiação não ionizante para aquecer alimentos, sem riscos de induzir câncer. Desmentir falsas informações e entender o funcionamento dessas tecnologias são passos importantes para sua utilização consciente e informada.

Assegurar a veracidade das informações consumidas não apenas contribui para a própria saúde, mas também para a educação e bem-estar coletivo. É dever de todos buscar e disseminar informações corretas, especialmente em temas que concernem a saúde pública.

Não deixe de conferir: Alzheimer Pode Estar Associado Com Pipoca De Micro-Ondas