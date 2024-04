Neste mês de abril, com a introdução do programa Vale-Gás, um número expressivo de famílias brasileiras de baixa renda receberá um auxílio significativo para cobrir as despesas com gás de cozinha. O programa é especificamente direcionado para lares com renda per capita inferior a meio salário mínimo e que estão inscritos no Cadastro Único.

O objetivo principal do Vale–Gás é reduzir o impacto financeiro da compra de gás de cozinha para as famílias mais vulneráveis, proporcionando um alívio substancial na gestão de suas finanças domésticas.

NIS final 0, 4, 6, 9, 5 e outros do Bolsa Família receberão bônus de R$ 102 este mês | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Verificação de elegibilidade e procedimentos de informação

Os interessados em verificar a elegibilidade para o Vale-Gás podem fazer isso através de múltiplas plataformas digitais e telefônicas oferecidas pelo governo. É vital que os beneficiários potenciais utilizem esses recursos eficientemente para se informarem sobre os detalhes do programa, incluindo o processo de recebimento do auxílio, para evitar contratempos. Manter-se informado e preparado é crucial para maximizar os benefícios oferecidos pelo programa.

Calendário de pagamentos do Vale-Gás

O pagamento do Vale-Gás é organizado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, seguindo um calendário pré-definido que facilita o planejamento financeiro das famílias. Este calendário permite que as famílias se organizem para o recebimento do benefício, contribuindo para uma melhor administração de suas economias. Abaixo estão as datas específicas de pagamento para cada grupo:

Número final do NIS 1 : 17 de abril

: 17 de abril Número final do NIS 2 : 18 de abril

: 18 de abril Número final do NIS 3 : 19 de abril

: 19 de abril Número final do NIS 4 : 22 de abril

: 22 de abril Número final do NIS 5 : 23 de abril

: 23 de abril Número final do NIS 6 : 24 de abril

: 24 de abril Número final do NIS 7 : 25 de abril

: 25 de abril Número final do NIS 8 : 26 de abril

: 26 de abril Número final do NIS 9 : 29 de abril

: 29 de abril Número final do NIS 0: 30 de abril

Dicas práticas para maximizar o uso do Gás de cozinha

Além do auxílio financeiro providenciado pelo Vale-Gás, adotar medidas práticas para economizar gás não apenas beneficia o bolso, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental. Aqui estão algumas dicas para otimizar o uso do gás de cozinha, ampliando os benefícios do programa:

Planejamento de Refeições : Cozinhe mais de um item por vez para aproveitar melhor o calor e economizar gás.

: Cozinhe mais de um item por vez para aproveitar melhor o calor e economizar gás. Uso de Panelas de Pressão : Prefira panelas de pressão para cozinhar grãos e carnes, pois cozinha mais rápido e economiza gás.

: Prefira panelas de pressão para cozinhar grãos e carnes, pois cozinha mais rápido e economiza gás. Manutenção do Fogão: Mantenha o fogão e os queimadores sempre limpos para garantir a máxima eficiência e segurança.

Transformando o Vale-Gás em uma ferramenta de suporte efetivo

O Vale-Gás é uma iniciativa crucial para as famílias brasileiras de baixa renda, oferecendo um suporte fundamental para lidar com as despesas domésticas mais pressionantes.

Ao adotar estratégias eficientes de economia de gás e se manter bem informado sobre os procedimentos do programa, os beneficiários podem transformar este auxílio em um recurso ainda mais valioso.

Mantenha-se atualizado com as informações do programa, organize seu orçamento e implemente medidas práticas de economia para maximizar os benefícios do Vale-Gás no seu dia a dia.

