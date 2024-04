Caixa Tem libera crédito de até R$ 3 mil para brasileiros

Com o intuito de fomentar o empreendedorismo entre seus usuários, a Caixa Econômica Federal expandiu as funções do aplicativo Caixa Tem, que ganhou notoriedade por ser um dos veículos de pagamento do auxílio emergencial do governo federal.

Novo serviço de empréstimos no caixa tem

A atualização trouxe um novo serviço de empréstimos, que poderá ser acessado por clientes que possuem conta poupança no banco e também por Microempreendedores Individuais (MEI). A novidade desse serviço é que a Caixa está ofertando condições especiais para os empréstimos.

As taxas de juros serão definidas com base no perfil de cada cliente, passando por uma rigorosa análise de crédito. O intuito é estimular a atividade empreendedora, em um momento em que muitos brasileiros buscaram criar seu próprio negócio como alternativa ao desemprego.

Requisitos e condições para solicitar o empréstimo

Os empréstimos pelo aplicativo podem ser solicitados tanto por pessoas físicas quanto por instituições registradas como MEI.

Para pessoas físicas, é necessário não possuir dívidas superiores a R$ 3 mil, ser titular de conta na Caixa e manter atualizados os dados na poupança digital.

Já para os microempreendedores individuais, além de também não poderem possuir dívidas acima de R$ 3 mil, devem comprovar atuação no mercado por pelo menos um ano, não ter faturamento anual maior que R$ 81 mil, possuir conta jurídica no banco e ser aprovado na análise de crédito realizada pelo banco.

Valores, taxas e prazos

O empréstimo oferecido pelo Caixa Tem pode chegar a R$ 1,5 mil para pessoas físicas e até R$ 3 mil para MEIs.

A taxa de juros pode ser de até 3,6% ao mês e o prazo de pagamento pode variar entre 18 e 24 meses.

Após aprovação da análise de crédito, o usuário terá a opção de solicitar o empréstimo diretamente pelo aplicativo.

No entanto, no caso dos MEIs, a solicitação do empréstimo deve ser feita pessoalmente em uma agência da Caixa.

Pagamentos automáticos

O pagamento do empréstimo é feito de maneira automática, descontado diretamente da conta poupança do beneficiário na data de vencimento.Por isso, é necessário que o cliente tenha saldo suficiente em conta para o débito, evitando a cobrança de juros por atraso. É importante destacar que não é permitido o pagamento do empréstimo com recursos provenientes de benefícios sociais.

