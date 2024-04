Trabalhadores com carteira assinada e renda de até R$ 2.640 agora têm a oportunidade de acessar financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida utilizando os depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia.

A Caixa Econômica Federal anunciou que, a partir de meados de abril, estará disponibilizando as linhas de crédito do FGTS Futuro, uma iniciativa que permite aos beneficiários alavancar contribuições futuras para a realização do sonho da casa própria.

Caixa libera PRESENTE especial para brasileiros que recebem até R$ 2.639,99 | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Antecipação na oferta do FGTS futuro

A instituição financeira confirmou que as operações desta nova modalidade de crédito começarão nas próximas duas semanas, antecipando-se ao prazo original de 90 dias previsto para o lançamento após a definição das normas operacionais. Esta antecipação segue a regulamentação pelo Conselho Curador do FGTS, que viabilizou o uso do FGTS Futuro para a compra de imóveis.

Não deixe de conferir: Benefícios do INSS para quem tem depressão

Processo de contratação e opções para o mutuário

Durante o processo de contratação do crédito habitacional, os interessados deverão autorizar o uso dos créditos futuros em suas contas do FGTS por um período de 120 meses, com essa autorização podendo ser realizada diretamente pelo aplicativo do FGTS. A Caixa orientará os trabalhadores sobre as prestações e a capacidade de pagamento, permitindo que escolham entre a utilização ou não dos depósitos futuros para o financiamento.

Para aqueles que optarem pelo FGTS Futuro, os depósitos subsequentes realizados pelo empregador ficarão bloqueados na conta vinculada até a completa liquidação da dívida.

Importante ressaltar que, em caso de demissão, o saldo do FGTS vinculado ao financiamento não poderá ser sacado, sendo utilizado para amortização do saldo devedor, exceto a multa rescisória de 40% em caso de desligamento, que permanece disponível ao trabalhador.

Restrições e flexibilidades do FGTS futuro

A escolha pelo FGTS Futuro deve ocorrer exclusivamente no ato da contratação do financiamento, com a possibilidade de utilização dos recursos do FGTS para outras modalidades permanecendo para futuros depósitos, caso o trabalhador não opte por essa modalidade inicialmente.

A Caixa ressalta que a decisão pelo uso do FGTS Futuro cabe unicamente ao mutuário, aplicando-se somente aos novos contratos de financiamento habitacional.

Fique atento a este detalhe

Esta novidade da Caixa Econômica Federal abre um caminho valioso para trabalhadores que buscam facilitar o acesso à moradia própria, utilizando os recursos futuros do FGTS como uma forma de garantia no financiamento habitacional. Ao oferecer mais uma alternativa de financiamento, a Caixa reforça seu compromisso em promover soluções habitacionais acessíveis, permitindo aos trabalhadores planejar e realizar o sonho da casa própria com maior segurança e previsibilidade.

Não deixe de conferir: 4 benefícios para quem é mãe solteira