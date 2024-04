Fazer a inscrição no Cadastro Único é o primeiro passo para conseguir sua vaga no Bolsa Família, mas não é garantia de entrada no programa. Logo, quem precisa da ajuda do governo federal e gostaria de contar com o Bolsa para isso, deve estar atento às formas de sair da fila de espera.

É possível acelerar a entrada na fila do Bolsa Família Especialista responde | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A dinâmica da fila de espera do bolsa família

A fila do Bolsa Família é formada por pessoas que cumprem com os critérios que dão acesso ao programa, mas que, devido ao orçamento baixo do governo, não conseguem se beneficiar. Neste caso, elas precisam aguardar a disponibilidade para que sejam contempladas.

Critérios para receber o bolsa família

O primeiro ponto é entender se atende aos critérios que dão direito ao Bolsa Família. Caso contrário, o representante de sua família apenas estará no Cadastro Único, mas não conseguirá acesso a nenhum programa.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) seleciona para entrada no auxílio financeiro aqueles que:

Estão inscritos no Cadastro Único com dados atualizados;

Possuem renda familiar de no máximo R$ 218 por pessoa.

A seleção de novas famílias é feita todo mês, e havendo disponibilidade de orçamento mais grupos são aceitos. Hoje são 20,89 milhões de famílias brasileiras recebendo o benefício.

Estratégias para aprovação rápida no bolsa família

A forma mais simples de conseguir sair da fila do Bolsa Família e ser aprovado mais rápido é atendendo a um dos critérios de prioridade, ou seja, se encaixando em um tipo de família que consegue se sobressair na disputa com outros.

Famílias que são chefiadas por uma mulher;

Famílias que possuem crianças, jovens e gestantes em sua composição;

Quem tem menor renda per capita e vive em situação de extrema pobreza;

Quem está com os dados atualizados há pelo menos dois anos.

Fique atento a este detalhe

Famílias unipessoais, isto é, que possuem um único membro, podem ser beneficiadas. Mas cada cidade pode atingir o máximo de 16% do total de beneficiados pelo Bolsa Família com grupos unipessoais. Ou seja, a entrada neste caso é mais difícil.

Para saber se conseguiu a sua aprovação, faça a consulta pelos canais remotos. Eu listo quais são esses canais nesta matéria.

