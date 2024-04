No mundo tecnológico atual, onde o uso constante de dispositivos móveis é uma realidade incontestável, surge uma questão relevante relacionada à manutenção e ao cuidado com estes aparelhos: a necessidade de remover ou não a capinha de proteção durante o carregamento do celular.

Este texto visa esclarecer essa dúvida, destacando os mitos e verdades envolvidos, além de oferecer orientações sobre o tipo de capinha mais apropriado para garantir a segurança e a durabilidade do dispositivo.

Usuários estão deixando de usar capinha do celular após saberem disso; cuidado | Imagem de Pexels por Pixabay

Mitos e verdades sobre o carregamento com capinha

Um questionamento frequente entre os usuários de smartphones é se carregar o celular sem remover a capinha pode prejudicar o aparelho. Muitos acreditam que manter a capinha no dispositivo durante o carregamento é inofensivo, e, em grande medida, essa crença se sustenta na realidade.

As capinhas modernas são projetadas para se ajustar perfeitamente ao celular, proporcionando não apenas proteção contra impactos e arranhões, mas também permitindo acesso fácil a botões e portas, incluindo a própria entrada do carregador.

No entanto, há situações em que capinhas particularmente grossas ou feitas de materiais inadequados podem reter calor excessivo. Este acúmulo de calor, por sua vez, pode comprometer tanto a eficiência da bateria quanto o desempenho do processador. Portanto, recomenda-se a remoção da capinha durante o carregamento em tais circunstâncias para evitar esses problemas.

Escolhendo a capinha certa

Ao selecionar uma capinha para o celular, é fundamental considerar o material de fabricação. Capinhas feitas de silicone, TPU (poliuretano termoplástico) ou outros materiais flexíveis são as mais indicadas. Isso porque tais materiais tendem a não reter calor excessivamente, facilitando a dissipação durante o carregamento.

Por outro lado, deve-se evitar capinhas feitas de materiais térmicos isolantes, como couro grosso, metal ou plástico rígido. Estes materiais podem interferir significativamente na capacidade de dissipação de calor do dispositivo, resultando em um aumento da temperatura interna e, consequentemente, podendo prejudicar componentes vitais, como a bateria.

Práticas recomendadas para um carregamento seguro

Para assegurar que o processo de carregamento ocorra de forma eficiente e segura, é recomendável adotar algumas práticas. Primeiramente, deve-se monitorar a temperatura do dispositivo durante o carregamento.

Caso perceba que o celular está se tornando excessivamente quente, a remoção da capinha pode ser uma medida prudente para facilitar a dissipação do calor.

Além disso, posicionar o celular em superfícies planas e não-condutoras enquanto carrega pode auxiliar na dissipação de calor. E, no caso de utilização de carregadores sem fio, a remoção de capinhas particularmente espessas ou rígidas é aconselhável, visto que tais acessórios podem diminuir a eficiência do carregamento por indução.

Fique atento a este detalhe

Embora carregar o celular com a capinha possa não representar um risco imediato na maioria das situações, é vital estar atento ao tipo de capinha utilizada e às condições de carregamento para prevenir possíveis danos ao dispositivo.

Optando por capinhas de materiais adequados e adotando práticas de carregamento conscientes, é possível maximizar a vida útil do celular sem comprometer sua segurança e desempenho.

