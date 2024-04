VIVA! Brasileiros com CPF na lista comemoram Bônus na Receita Federal

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou um projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 2.824 mensais, o equivalente a dois salários mínimos em 2024.

O texto, já aprovado pela Câmara, será votado no plenário principal do Senado após a aprovação do requerimento de urgência.

Proposta replica medida provisória de Lula e amplia faixa de isenção

A proposta, apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), replica o teor de uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em fevereiro.

O projeto estabelece uma faixa de isenção menor, passando de R$ 2.112 para R$ 2.259,20, complementada por um desconto governamental de R$ 564,80, totalizando os R$ 2.824.

Dessa forma, quem ganha até dois salários mínimos estará isento do IR.

Emendas rejeitadas e promessa de Lula

Em seu parecer, o relator da proposta, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), rejeitou sugestões de ampliação na faixa de isenção, incluindo uma proposta para elevar a faixa para quem ganha até R$ 5 mil, prometida por Lula durante sua campanha ao Planalto em 2022.

Argumentou-se que essas mudanças serão discutidas em um projeto de reforma do Imposto de Renda a ser enviado pelo governo ainda este ano.

Impacto e tensões durante votação

De acordo com o governo, a atualização da faixa de isenção beneficiará 15,8 milhões de brasileiros em 2024, com uma estimativa de redução de R$ 3 bilhões em receitas.

Durante a votação, lideranças governistas enfrentaram desafios, com um pedido de destaque para atualizar toda a tabela do IR, elevando a isenção para até R$ 4.236.

Após uma votação nominal, o governo conseguiu manter a proposta inicial com uma diferença de apenas um voto.

Atualização limitada e benefício indireto

Apesar da atualização ser limitada à faixa de isenção do IR, beneficia indiretamente mesmo quem ganha mais de dois salários mínimos.

A tributação incide somente sobre os valores que ultrapassam as faixas isentas ou de tributação reduzida, impactando positivamente uma parte significativa da população.

Principais alterações no Imposto de Renda para 2024

O ano de 2024 traz consigo algumas mudanças significativas no Imposto de Renda, refletindo ajustes e atualizações importantes para os contribuintes brasileiros. Aqui estão as principais:

Aumento da Faixa de Isenção

A faixa de isenção do Imposto de Renda subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.640,00 em 2024. Isso significa que os indivíduos que ganham até este valor mensalmente estarão isentos do pagamento do imposto.

Reajuste da Tabela Progressiva

A tabela progressiva do Imposto de Renda também foi reajustada em 5,45%, acompanhando a inflação oficial do período.

Aumento do Limite de Rendimentos Tributáveis

O limite de rendimentos tributáveis para a obrigatoriedade da Declaração de Ajuste Anual (DAA) aumentou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90 em 2024.

Elevação do Limite para Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

O limite para rendimentos isentos e não tributáveis foi significativamente aumentado, passando de R$ 40.000,00 para R$ 200.000,00.

Atualização do Limite de Receita Bruta Anual para Atividade Rural

O limite de receita bruta anual decorrente de atividade rural para a obrigatoriedade da DAA também foi atualizado, passando de R$ 142.798,50 para R$ 153.199,50 em 2024.

Revisão dos Limites para Posse ou Propriedade de Bens e Direitos

O limite para a posse ou propriedade de bens e direitos foi revisado, aumentando de R$ 300 mil para R$ 800 mil em 2024.

Considerações Específicas

Além das mudanças nos limites tradicionais, há considerações específicas para quem possui bens em entidades controladas, trusts no exterior ou deseja atualizar o valor dos bens mantidos fora do país. Essas questões requerem atenção especial durante o processo de declaração de imposto de renda.

