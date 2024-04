Instagram ganha NOVO inimigo entre as redes sociais; quem usou, aprovou

A ByteDance, empresa por trás do popular aplicativo TikTok, está prestes a lançar uma nova rede social chamada TikTok Notes, focada em fotos.

Na última terça-feira (9), o site oficial do aplicativo foi brevemente divulgado, mas logo foi removido pela ByteDance.

Isso ocorre em meio a especulações de que o TikTok Notes está sendo desenvolvido para competir diretamente com o Instagram.

TikTok Notes, a nova aposta da ByteDance contra o Instagram. Descubra as inovações e estratégias por trás dessa plataforma de compartilhamento de fotos em ascensão. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

TikTok Notes: rumores e revelações

O site do TikTok Notes foi rapidamente arquivado no Wayback Machine, o que permitiu aos usuários terem um vislumbre da primeira versão da página.

Uma das principais revelações foi o suposto ícone da rede social, que difere daquele encontrado em março durante uma busca nos códigos do TikTok.

Naquela época, foi descoberto um logo que utilizava as cores antigas do aplicativo de vídeo, juntamente com o nome TikTok Photos.

Integração com o TikTok tradicional e recursos específicos

Alguns usuários do TikTok receberam notificações sobre o lançamento do TikTok Notes, informando que poderão compartilhar automaticamente no novo aplicativo as publicações que contêm apenas fotos.

Essa funcionalidade de compartilhamento automático lembra a integração entre o Instagram e o Facebook, onde as imagens podem ser compartilhadas em ambas as plataformas simultaneamente.

Além disso, a notificação confirma que a integração entre fotos publicadas no TikTok tradicional e no TikTok Notes será padrão, mas os usuários terão a opção de desligar essa função.

Essa abordagem indica uma estratégia da ByteDance para incentivar os usuários a utilizarem ambas as plataformas de forma complementar, explorando diferentes tipos de conteúdo visual e textual.

A ByteDance afirmou que está buscando maneiras de capacitar a comunidade a criar e compartilhar fotos e textos em um ambiente dedicado.

O nome “Notes” sugere que o texto será uma parte importante das postagens no TikTok Notes, semelhante às legendas em algumas publicações do Instagram.

Essa abordagem pode atrair usuários que desejam compartilhar não apenas imagens, mas também histórias e pensamentos mais elaborados junto com suas fotos.

Inovações do TikTok

O TikTok revolucionou as redes sociais com seu formato de vídeo curto e criativo, impulsionado por um algoritmo inteligente que personaliza o feed de cada usuário.

Oferecendo uma variedade de ferramentas de edição e efeitos especiais, a plataforma promove desafios e tendências virais que aumentam o engajamento da comunidade.

Além disso, colaborações estratégicas com celebridades e marcas ampliam seu alcance e oferecem conteúdo exclusivo aos usuários.

Em resumo, o TikTok continua a liderar o cenário das redes sociais com suas constantes inovações e foco na criatividade.

