AVISO: medida de segurança do Nubank entra em vigor e pode te afetar

No vasto universo das transações bancárias online, a segurança sempre foi um tema de relevante preocupação. E quando se trata de inovação e cuidado com o cliente, o Nubank acaba de dar mais um passo significativo.

Imagine receber uma ligação e, sem hesitar, saber se ela realmente vem do seu banco. Isso agora é possível graças ao lançamento do Chamada Verificada, uma funcionalidade que promete adicionar uma camada extra de segurança e tranquilidade para os clientes do Nubank.

Mantenha suas transações seguras com o Nubank! Entenda tudo sobre o Chamada Verificada e como essa medida protege contra fraudes telefônicas. (Foto divulgação)

Nova medida de segurança do Nubank

Neste cenário digital em constante evolução, o Nubank anunciou sua mais recente ferramenta de segurança: o Chamada Verificada. Esse recurso é uma resposta direta às crescentes preocupações com golpes e fraudes bancárias, que têm se tornado cada vez mais sofisticados.

A principal função da Chamada Verificada é informar, diretamente no aplicativo, se a ligação recebida pelo cliente parte de fato do Nubank. Um novo card na tela inicial do app não apenas alertará sobre a presença de uma ligação do banco, mas também confirmará sua autenticidade.

Diferente de outras notificações no seu smartphone, a confirmação da Chamada Verificada só aparece dentro do aplicativo do Nubank. Isso significa que, ao receber uma ligação, você será incentivado a abrir o app para verificar se é uma comunicação legítima do banco. Essa medida busca garantir que os clientes não sejam vítimas dos famosos golpes da falsa central, onde criminosos se passam por funcionários do banco.

Como funciona?

O processo é simples, mas requer sua atenção. Ao receber uma ligação, você deve aceitá-la e, em seguida, abrir o aplicativo do Nubank para verificar se a chamada é legítima. Essa validação só acontece para ligações ativas, ou seja, chamadas feitas pelo Nubank ou seus parceiros credenciados.

Importante ressaltar que o recurso não é ativado se o cliente é quem inicia a ligação para o banco. Assim, se você receber um SMS suspeito solicitando que ligue para um número, saiba que a Chamada Verificada não confirmará a autenticidade dessa ligação.

Um passo além com a Anatel

Em paralelo a essa novidade do Nubank, a Anatel também está movendo peças no tabuleiro da segurança digital. A agência iniciou testes com o protocolo Stir/Shaken, visando a identificação clara de chamadas, incluindo a empresa que está ligando e o motivo da ligação.

Esse recurso é um grande aliado contra fraudes e golpes, pois permite ao usuário saber exatamente quem está do outro lado da linha. Fabricantes de smartphones como Apple, Motorola, Samsung e Xiaomi já estão se adaptando para incorporar essa nova funcionalidade em seus dispositivos.

O que isso significa para você?

A adoção dessas medidas de segurança pelo Nubank e pela Anatel reflete um esforço conjunto para tornar o universo digital um lugar mais seguro.

Para você, cliente do Nubank, isso significa mais tranquilidade ao atender ligações, sabendo que agora possui uma ferramenta robusta para validar a origem dessas chamadas. Além disso, a iniciativa da Anatel de identificar claramente o emissor e o motivo das chamadas sinaliza um futuro em que golpes e fraudes telefônicas poderão ser significativamente reduzidos.

A medida de segurança introduzida pelo Nubank, juntamente com as iniciativas da Anatel, representa um avanço significativo na proteção contra fraudes e golpes bancários. Enquanto a tecnologia continua a evoluir, também aumentam as oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades.

Felizmente, com recursos como o Chamada Verificada e o protocolo Stir/Shaken, estamos um passo mais perto de garantir que nossa segurança digital seja tão prioritária quanto a conveniência que a tecnologia nos oferece. Como sempre, é fundamental permanecer vigilante e informado sobre as melhores práticas de segurança online para proteger não apenas nossos recursos financeiros, mas também nossa paz de mente.

