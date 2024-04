Cliente Nubank com CPF final 0 a 9 deve ler o COMUNICADO URGENTE

Em um movimento estratégico para aumentar a segurança dos seus clientes, o Nubank, um dos líderes do setor de fintech no Brasil, anunciou na última quinta-feira (4) a implementação de um novo recurso denominado “Chamada Verificada”. Essa inovação chega em um momento crítico, visto que os golpes digitais têm mostrado uma tendência de crescimento acelerado no país.

O recurso será disponibilizado gradativamente aos correntistas brasileiros, marcando um passo significativo na luta contra as fraudes financeiras.

Implementação e funcionalidades da chamada verificada

A Chamada Verificada promete ser uma barreira robusta contra tentativas de golpes, identificando chamadas legítimas do Nubank e diferenciando-as das fraudulentas, que frequentemente utilizam técnicas de engenharia social para imitar a identidade da fintech.

A ferramenta visa proteger os usuários ao permitir a verificação de notificações específicas dentro do aplicativo da fintech, tanto para dispositivos Android quanto iOS, garantindo que a chamada recebida seja genuinamente do Nubank.

Estratégias de prevenção à fraude

Fabiola Marchiori, vice-presidente de engenharia e gerente geral de combate a fraudes do Nubank, enfatizou a importância da segurança dos clientes como uma prioridade máxima para a fintech. Segundo Marchiori, o Nubank continua a inovar em suas estratégias de segurança para oferecer aos seus usuários ferramentas eficazes contra o crescente número de golpes no Brasil.

“A novidade reforça nosso compromisso de utilizar a tecnologia como uma aliada no combate e na prevenção de ameaças, de forma rápida e acessível para o usuário”, afirmou Marchiori.

Aumento nos golpes digitais: um alerta

Os golpes em que criminosos se passam pelo Nubank não são novidade. No ano passado, a fintech teve que alertar seus clientes sobre o golpe da conta bloqueada, que instigava as vítimas a entrar em contato através de um número falso, abrindo espaço para a realização de transferências indevidas via PIX. Esse contexto evidencia a necessidade de ferramentas como a Chamada Verificada, reforçando a segurança na interação entre a fintech e seus clientes.

Como tornar-se cliente do Nubank

Diante da sua relevância no mercado financeiro digital, o Nubank se destaca pelas facilidades e vantagens que oferece, tornando-se uma opção atrativa para quem deseja abrir uma conta bancária totalmente online. O processo é notavelmente simples e pode ser realizado em poucos passos:

Download do Aplicativo: Inicialmente, é necessário baixar o aplicativo do Nubank disponível nas plataformas digitais. Cadastro: Ao acessar o app, o usuário deve preencher as informações solicitadas pela instituição financeira. Documentação: Envio de fotos dos documentos necessários, como RG ou CNH, além de um comprovante de residência. Confirmação de Identidade: Realização de uma selfie segurando o documento de identidade para confirmar a veracidade das informações. Assinatura Digital: Por fim, o novo cliente assina o contrato digitalmente, finalizando o processo de abertura de conta.

A iniciativa do Nubank de lançar a Chamada Verificada reflete a crescente necessidade de mecanismos de segurança avançados no setor financeiro digital, visando proteger os consumidores de fraudes cada vez mais sofisticadas e frequentes.

