Em um cenário econômico marcado por taxas de juros elevadas e inflação crescente, encontrar maneiras de economizar e até mesmo ganhar um dinheiro extra se torna essencial. Para os clientes do Nubank, um dos bancos digitais mais populares, existem diversas estratégias que permitem não apenas economizar, mas também acumular recompensas significativas sobre os gastos realizados. Entre essas estratégias, o cashback se destaca por sua simplicidade e eficácia.

Precisando de grana Veja como ganhar dinheiro usando o seu cartão Nubank| Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o cashback do Nubank

Diferente dos programas de pontos tradicionais, o cashback do Nubank oferece uma abordagem mais direta: devolve ao cliente uma porcentagem do valor gasto em compras. Esse mecanismo se mostra particularmente atraente, pois permite aos usuários recuperar parte do dinheiro investido em diversas transações, sejam elas relacionadas a hospedagens, compras online, ou ao uso do cartão de crédito Ultravioleta.

Como funciona?

Para cada transação efetuada na função crédito, o cliente do Nubank recebe automaticamente 1% do valor de volta. O diferencial do cashback do Nubank reside na sua flexibilidade e rentabilidade: o valor acumulado nunca expira e rende 200% do CDI ao ano, podendo ser utilizado de diversas formas, seja transferindo para a conta Nubank, convertendo em milhas Smiles, investindo, ou deixando o montante render.

Amplie seus ganhos com o Shopping do Nubank

Uma das formas mais eficazes de maximizar o cashback é através do Shopping do Nubank. A plataforma reúne mais de 125 e-commerces parceiros, oferecendo cashback em uma variedade de compras realizadas diretamente pelo aplicativo.

Para aproveitar, basta acessar a seção Shopping no app, selecionar a oferta desejada e finalizar a compra no site parceiro. O cashback é creditado diretamente na conta Nubank em até 90 dias, pronto para ser utilizado como o cliente desejar.

NuRewards: o programa de pontos do Nubank

Além do cashback, o Nubank oferece o NuRewards, seu programa de pontos próprio. Com uma assinatura mensal de R$ 19, o cliente acumula 1 ponto a cada R$ 1 gasto no cartão de crédito. Esses pontos podem ser trocados por uma variedade de recompensas, incluindo milhas, serviços de streaming, viagens e até descontos na fatura do cartão. O grande atrativo do NuRewards é que os pontos acumulados nunca expiram, oferecendo ainda mais liberdade e flexibilidade para os usuários.

A adoção de estratégias como o cashback e o programa de pontos NuRewards pode significar uma economia considerável para os clientes do Nubank, além de oferecer uma gama de possibilidades para o uso inteligente das recompensas acumuladas.

Em tempos de aperto financeiro, aproveitar essas oportunidades não só alivia o orçamento como também traz um pouco mais de alegria ao dia a dia financeiro dos usuários do Nubank.

