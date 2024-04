Quando se trata de adquirir bens e serviços de alto valor, como imóveis, veículos, ou investir em educação superior, o financiamento surge como uma das principais vias acessadas pelos consumidores.

No entanto, a aprovação de um financiamento por instituições financeiras depende de diversos fatores, sendo a pontuação de crédito, ou “score”, um dos mais relevantes. Este índice atua como um termômetro da saúde financeira do solicitante, influenciando diretamente na decisão de concessão de crédito.

Especialistas apontam qual é o score de crédito necessário para ter um financiamento aprovado | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda o score de crédito do Serasa

O score de crédito é um indicador utilizado pelas instituições financeiras para avaliar o risco de inadimplência de um cliente. No Brasil, o sistema de pontuação mais reconhecido é o Serasa Score, que varia de 0 a 1000 pontos. Esta faixa é dividida em quatro categorias, que refletem a probabilidade de o consumidor honrar seus compromissos financeiros. Assim, uma pontuação elevada não apenas amplia as chances de obtenção de crédito, mas também pode influenciar as condições oferecidas, como taxas de juros mais favoráveis.

Não saia sem antes conferir: Nubank revela SEGREDO para fazer PIX mesmo sem ter saldo na conta; confira

Classificação do Serasa Score:

Baixo : de 0 a 300 pontos

: de 0 a 300 pontos Regular : de 301 a 500 pontos

: de 301 a 500 pontos Bom : de 501 a 700 pontos

: de 501 a 700 pontos Excelente: de 701 a 1000 pontos

Qual é o score Ideal?

Embora cada instituição financeira possa estabelecer seus próprios critérios, um score acima de 701 pontos é geralmente considerado excelente, maximizando as chances de aprovação de financiamentos. Esse critério se aplica tanto para a compra de imóveis quanto para a aquisição de veículos e outros bens de valor elevado.

Contudo, é importante destacar que além do score, as instituições também levam em consideração as práticas financeiras do solicitante e seus rendimentos mensais durante a análise do pedido de financiamento.

Impacto da renda no processo de financiamento

A renda do solicitante é um aspecto crucial no processo de avaliação para a concessão de financiamentos. De acordo com o índice FipeZap, o valor médio do metro quadrado no Brasil foi registrado em R$ 8.750, enquanto a renda média nacional gira em torno de R$ 2.947, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Portanto, mesmo para aqueles com um score excelente, a capacidade de pagamento, refletida pela renda, é determinante na aprovação do financiamento.

O score de crédito é um elemento fundamental no processo de solicitação de financiamentos, influenciando diretamente na avaliação de risco por parte das instituições financeiras. Alcançar e manter uma pontuação elevada é essencial para quem busca melhores condições de crédito no mercado.

No entanto, a renda do solicitante permanece como um fator decisivo, ressaltando a importância de uma gestão financeira equilibrada e de práticas financeiras saudáveis.

Não saia sem antes conferir: Como aumentar o “limitinho” de R$ 50 do Nubank