Golpe Popular: veja se o seu CPF também foi utilizado

Um esquema fraudulento foi descoberto recentemente, envolvendo o uso indevido de Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) para adquirir medicamentos por meio do programa Farmácia Popular.

Golpistas estavam cadastrando produtos no nome de indivíduos que nunca tinham feito solicitações. Mais detalhes você confere com o Notícia da Manhã nas linhas a seguir.

Fraude na Farmácia Popular: golpistas usam CNPJ de farmácias ‘fantasmas’. Descubra se seu CPF foi afetado e proteja-se com Meu SUS Digital. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda o Golpe Popular

Este esquema explorava uma rede de venda e aluguel de Cadastros Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de farmácias “fantasmas”.

Os golpistas se valiam desses registros de estabelecimentos inexistentes, alguns já encerrados, para se beneficiar dos recursos do programa, resultando em um prejuízo de R$ 2,5 bilhões entre 2015 e 2020.

Cada cadastro fraudulento custava aproximadamente R$ 100 mil. No entanto, com esses documentos, os fraudadores obtinham acesso aos recursos do programa do governo federal e recebiam até 100% do valor dos medicamentos. A origem dos CPFs utilizados ainda não foi esclarecida.

Segundo investigações do Jornal Nacional, mais de 500 residentes do Rio Grande do Sul foram afetados pelo golpe. Uma farmácia fantasma na região registrou a retirada de 1,3 mil medicamentos no sistema do governo.

Saiba também: Cientistas alertam sobre NOVA pandemia a caminho

Medidas tomadas pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde emitiu comunicado informando que retomou as medidas de controle e monitoramento do Programa Farmácia Popular, desativando as farmácias suspeitas de irregularidades.

Proteja-se: verifique se seu CPF foi utilizado

Para saber se seu CPF foi usado de forma indevida no esquema de fraude do programa Farmácia Popular, é possível utilizar a plataforma “Meu SUS Digital”, disponível na web ou como aplicativo para dispositivos móveis (Android e iOS).

Acesse a plataforma Meu SUS Digital pelo navegador ou pelo aplicativo;

pelo navegador ou pelo aplicativo; Faça login na sua conta Gov.br ;

; Acesse a seção Medicamentos;

Consulte a seção de Recebidos, onde estão registrados os medicamentos solicitados.

Através da plataforma, você pode desabilitar a autorização de retirada de medicamentos pelo Farmácia Popular e evitar que seu CPF seja utilizado para novas solicitações.

Em conclusão, é fundamental estar atento a esse tipo de golpe e tomar medidas para proteger suas informações pessoais.

A utilização de recursos digitais, como o “Meu SUS Digital”, facilita o acompanhamento e a segurança das transações realizadas em seu nome.

O que é a Farmácia Popular?

A Farmácia Popular é um programa do governo brasileiro criado com o objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos básicos e essenciais.

Ela oferece uma variedade de remédios gratuitos ou com descontos significativos em farmácias conveniadas.

Isso permite que pessoas de baixa renda ou em situações de vulnerabilidade tenham acesso a tratamentos para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e asma, além de outros medicamentos considerados prioritários.

A iniciativa visa contribuir para a melhoria da saúde pública ao facilitar o acesso a medicamentos importantes, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para os cidadãos brasileiros.

Confira: Pessoas com ESTA condição devem ir ao médico urgentemente