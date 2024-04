Passagens de avião a partir de R$ 131, veja como comprar

A Gol Linhas Aéreas está oferecendo uma oportunidade imperdível para quem quer programar sua próxima viagem.

Com passagens a partir de R$ 131, incluindo a taxa de embarque, esta promoção relâmpago é válida para destinos nacionais e internacionais, com datas de viagem até 30 de abril.

Nas linhas a seguir, descubra os principais detalhes dessa promoção que promete bombar até o fim do mês.

Passagens a partir de R$ 131! Não perca a oportunidade de viajar com a promoção relâmpago da Gol. Parcelamento facilitado e ofertas imperdíveis. Reserve já! (Foto: divulgação).

Gol lança PROMOÇÃO para voos nacionais

Para quem prefere explorar destinos dentro do Brasil, há opções como São Paulo (GRU) → Passo Fundo (RS) a partir de R$ 131,55 ou São Paulo (Congonhas) → Londrina (PR) por R$ 155,10.

Outras opções incluem o trecho do Rio de Janeiro (Galeão) → São José dos Campos (SP) por R$ 152,88 ou de Belo Horizonte (MG) → Maceió (AL) por R$ 156,81.

Além dos preços atrativos, a Gol oferece condições de pagamento flexíveis, com parcelamento em até 12x sem juros nos cartões Mastercard (parcela mínima de R$ 70) ou em até 9x sem juros (parcela mínima de R$ 70) nas bandeiras:

Visa;

American Express;

Diners;

Elo;

Hipercard; e

JCB.

Vale ressaltar que essas condições são exclusivas para compras realizadas no website, aplicativo, agências de viagem e lojas VoeGol, não sendo válidas para compras em lojas de aeroportos.

Saiba também: Já chegou? Confira o melhor período para comprar passagens baratas

Promoção GOL para voos internacionais

Para quem deseja explorar destinos internacionais, a Gol oferece passagens promocionais de ida e volta para diversos países, incluindo Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, República Dominicana e Suriname.

Entre as opções estão Florianópolis (SC) → Buenos Aires (Argentina) a partir de R$ 1.221,00 ou Rio de Janeiro (RJ) → Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) por R$ 1.243,00.

São Paulo (SP) → Buenos Aires (Aeroparque) está com preços a partir de R$ 1.518,00 ou para Assunção (Paraguai) a partir de R$ 1.277,00.

Condições especiais

As ofertas para voos internacionais são válidas até 30 de junho de 2024 e aplicam-se exclusivamente aos voos operados pela Gol, com bilhetes de ida e volta obrigatórios.

Esta é uma oportunidade única para explorar novos destinos, seja dentro do Brasil ou no exterior, com preços acessíveis e condições de pagamento facilitadas.

Dicas para conseguir passagens aéreas baratas

Flexibilidade nas datas: opte por voar em dias menos procurados da semana e durante a baixa temporada para encontrar tarifas mais baixas.

opte por voar em dias menos procurados da semana e durante a baixa temporada para encontrar tarifas mais baixas. Reserva antecipada: tente reservar suas passagens com antecedência para aproveitar tarifas mais baixas oferecidas pelas companhias aéreas.

tente reservar suas passagens com antecedência para aproveitar tarifas mais baixas oferecidas pelas companhias aéreas. Utilize comparadores de preços: sites como Skyscanner, Kayak e Google Flights ajudam a comparar os preços de várias companhias aéreas e encontrar as melhores ofertas.

sites como Skyscanner, Kayak e Google Flights ajudam a comparar os preços de várias companhias aéreas e encontrar as melhores ofertas. Voos com escalas: considere voos com escalas, que geralmente são mais baratos do que voos diretos.

considere voos com escalas, que geralmente são mais baratos do que voos diretos. Fique de olho em promoções: assine newsletters das companhias aéreas e siga suas redes sociais para ficar por dentro das últimas ofertas e promoções especiais.

Saiba também: 5 TRUQUES que fazem você pagar menos nas passagens aéreas; conheça