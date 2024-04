Conta de luz: veja o que muda com decisão do Governo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para fazer mudanças de última hora em uma medida provisória (MP) elaborada com o objetivo de reduzir a conta de luz.

Essas alterações têm como foco principal atender aos interesses do Congresso. Mais detalhes você confere nas linhas a seguir.

Entenda as mudanças na MP para baixar a conta de luz. Dicas práticas para economizar e evitar surpresas na fatura de energia. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Supressão de dispositivos para redução de tarifas na conta de luz

Atendendo a solicitações de parlamentares, o governo planeja remover dispositivos da MP que autorizam o uso de recursos inicialmente destinados à revitalização de rios e bacias hidrográficas.

Esses recursos seriam direcionados para ajudar a reduzir as tarifas de energia elétrica nas áreas beneficiadas.

O impasse com os parlamentares surgiu devido à previsão na MP de autorização para o uso desses investimentos em outras áreas de interesse dos congressistas, como a revitalização do rio São Francisco e das bacias hidrográficas na área dos reservatórios da usina de Furnas.

Essas mudanças desagradaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defende a preservação desses recursos.

Negociações em andamento

Diante da insatisfação manifestada por Pacheco e com o objetivo de evitar derrotas em votações no Senado, o governo está discutindo um meio-termo.

A ideia é manter a possibilidade de abater as tarifas de energia elétrica com recursos destinados à redução de custos de geração de energia na Amazônia Legal, beneficiando o Amapá.

Exigências do Congresso

Os investimentos nessas regiões foram exigidos pelo Congresso Nacional para aprovar a privatização da Eletrobras em 2021, durante o governo Bolsonaro, e estão entre os pontos sensíveis da legislação.

A manutenção desses investimentos é de interesse tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados.

Resistência na Câmara

No entanto, a cúpula da Câmara dos Deputados demonstra resistência à MP. Deputados argumentam que não foram consultados pelo governo para discutir o texto e defendem a manutenção dos investimentos exigidos durante a privatização da Eletrobras.

Promessa do Governo

Com as medidas propostas, o governo promete reduzir a conta de luz em pelo menos 3,5% em 2024.

Entretanto, há preocupações de que as mudanças possam resultar em custos ainda maiores no futuro, o que tem gerado alertas de uma ala política diante do risco de consequências negativas para os consumidores.

Dicas para economizar na conta de luz

Utilize lâmpadas LED.

Desligue aparelhos em standby.

Aproveite a luz natural.

Escolha eletrodomésticos eficientes.

Reduza o tempo de banho.

Faça manutenção nos equipamentos.

Prefira ventiladores e climatizadores.

Evite usar o ferro de passar roupa diariamente.

