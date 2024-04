Aprovado empréstimo EXCLUSIVO para MEI e ME, confira

O governo liderado por Lula aprovou recentemente um empréstimo direcionado especificamente para Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), oferecendo uma oportunidade de acesso facilitado ao crédito para esse segmento.

Essa iniciativa surge em meio ao contexto desafiador, visando apoiar financeiramente esses empreendedores durante esse período.

Recursos versáteis para impulsionar os negócios

Os recursos obtidos por meio desse empréstimo podem ser direcionados para uma variedade de fins, desde investimentos, como aquisição de equipamentos e realização de reformas, até despesas operacionais essenciais.

Isso inclui o pagamento de salários, contas de serviços públicos como água e luz, aluguel, além de compra de matéria-prima e mercadorias, entre outras necessidades.

Condições favoráveis de pagamento

O empréstimo oferece condições atrativas de pagamento, com um prazo máximo de quitação de 48 meses e a possibilidade de carência de até 11 meses.

A taxa de juros aplicada é de 6% ao ano acrescido da taxa Selic, proporcionando uma oportunidade acessível de financiamento para os beneficiários.

Limites e critérios de elegibilidade

Embora o Pronampe geralmente disponibilize empréstimos correspondentes a até 30% do faturamento das micro e pequenas empresas, existem limites específicos para cada tipo de empresa.

Para microempresas, o limite é de até R$ 108 mil, enquanto para empresas de pequeno porte pode chegar a até R$ 1,4 milhão.

No caso de empresas com menos de um ano de atividade, o limite do empréstimo pode ser ainda mais flexível.

Quem pode solicitar o Pronampe?

O acesso ao Pronampe está disponível para uma ampla gama de empreendedores, desde Microempreendedores Individuais (MEIs) até proprietários de empresas de médio porte.

Os critérios de elegibilidade incluem uma receita bruta anual que não ultrapasse os R$ 300 milhões, com intervalos de faturamento específicos para cada tipo de empresa.

Passo a passo para solicitar o Empréstimo Pronampe

Acesse o Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC) e faça login com seus dados; Procure pela opção “Autorizar Compartilhamento de Dados”; Selecione as instituições bancárias desejadas para solicitar a proposta de financiamento e autorize-as a consultar o faturamento do ano de 2021; Procure o banco onde sua empresa tem conta e solicite o empréstimo pelo Pronampe.

O empréstimo exclusivo para Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), aprovado pelo governo Lula, representa uma importante oportunidade de apoio financeiro para esse segmento empresarial.

Com condições favoráveis de pagamento e uma variedade de destinações para os recursos, essa iniciativa visa fortalecer e impulsionar os negócios desses empreendedores em um período desafiador.

