Alienígenas: múmias “de outro planeta” causam espanto na ciência

Um grupo de cientistas dos Estados Unidos revigora o debate em torno das controversas múmias de Nazca, no Peru, desencadeando uma disputa com as autoridades locais.

A reabertura do caso ocorreu após o Ministério Público do Peru classificar como fraude a suposta origem alienígenas dessas múmias, que anteriormente foram exibidas no Congresso do México.

Renomados cientistas americanos retomam análise das múmias de Nazca no Peru, contestando versão oficial. Embate entre ciência e autoridades locais aquece debate sobre possível origem extraterrestre. (Foto: divulgação).

Retomada das investigações por cientistas americanos

Após o pronunciamento oficial do Ministério Público do Peru desqualificando a narrativa extraterrestre das múmias de Nazca, cientistas renomados dos Estados Unidos voltaram suas atenções para o caso.

Esse movimento desencadeou uma nova fase de investigações, reacendendo uma acalorada disputa com as autoridades peruanas.

Os cientistas iniciaram um processo de análise mais detalhada dos objetos em questão, utilizando máquinas de tomografia na esperança de obter resultados mais conclusivos sobre a verdadeira origem das misteriosas múmias.

A saga começou em 2017, quando funcionários da Universidade San Luis Gonzaga, em Ica, localidade próxima a Nazca, anunciaram a descoberta, desencadeando acusações de manipulação dos corpos para apresentá-los como extraterrestres.

Conflito com as autoridades peruanas e obstáculos à investigação

Apesar dos esforços dos cientistas americanos em retomar as investigações, depararam-se com a oposição do Ministério da Cultura do Peru.

Este último sustenta a posição de que os “corpos” são, na verdade, bonecos fabricados por saqueadores de túmulos com o intuito de comercializá-los no mercado negro.

O embate atingiu um ponto de tensão durante uma apresentação do grupo de cientistas, quando uma representante do Ministério da Cultura tentou interrompê-la.

O time de médicos que lidera as novas investigações é composto por:

dr. James Caruso , médico legista chefe e legista do condado da cidade de Denver, Colorado;

, médico legista chefe e legista do condado da cidade de Denver, Colorado; dr. William Rodriguez , antropólogo forense e examinador médico do estado de Maryland; e

, antropólogo forense e examinador médico do estado de Maryland; e dr. John McDowell, professor de odontologia forense aposentado da Universidade do Colorado.

Essa retomada das investigações promete trazer novos insights sobre um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes da era moderna, enquanto alimenta debates e controvérsias entre especialistas e autoridades.

O desfecho dessa saga certamente será aguardado com grande expectativa pela comunidade científica e entusiastas da ufologia.

Casos mais famosos envolvendo alienígenas

Alguns dos casos de alienígenas mais famosos incluem:

o Incidente Roswell, em 1947 , onde alegadamente uma nave alienígena teria caído próximo a Roswell, Novo México;

, onde alegadamente uma nave alienígena teria caído próximo a Roswell, Novo México; o Caso de abdução de Betty e Barney Hill, em 1961 , onde o casal alegou ter sido abduzido por seres extraterrestres em New Hampshire, EUA; e

, onde o casal alegou ter sido abduzido por seres extraterrestres em New Hampshire, EUA; e o Incidente Rendlesham Forest, em 1980, também conhecido como “Roswell Britânico”, onde membros da Força Aérea dos EUA afirmaram ter testemunhado luzes estranhas e objetos não identificados perto da base RAF Bentwaters, no Reino Unido.

