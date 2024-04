Nubank lança CONTA NOVA para vários usuários; o que muda?

O Nubank, sempre na vanguarda da inovação financeira, deu um gigantesco salto para frente com o lançamento da sua Conta Global, uma novidade que promete transformar a maneira como os brasileiros interagem com suas finanças em âmbito internacional.

Se você é daqueles que está sempre com o pé na estrada ou de olho em oportunidades além-mar, prepare-se: o que vem a seguir pode ser um verdadeiro game-changer para você.

Uma nova era para o Nubank

Imagine realizar compras, saques e gerenciar suas finanças em dólar ou euro com uma facilidade nunca antes vista. A Conta Global do Nubank torna isso possível, e o melhor: inicialmente exclusiva para os portadores do cartão Ultravioleta, promete benefícios que vão além das fronteiras.

O câmbio e o IOF são palavras que frequentemente assustam viajantes e investidores internacionais. Com taxas que parecem sempre trabalhar contra nós, a novidade da Nubank chega como um oásis em um deserto de altas tarifas. Uma taxa de câmbio de apenas 0,9% e IOF com alíquota de 1,1% são números que, sem dúvida, vão fazer você olhar duas vezes.

Benefícios exclusivos para viagens internacionais

Já pensou em viajar para o exterior e ter internet móvel sem se preocupar com as exorbitantes taxas de roaming? Com a Conta Global do Nubank, isso é mais que uma realidade: é um direito.

A oferta de um eSIM gratuito, com 10 GB de internet válidos por 30 dias em mais de 40 países, é um daqueles benefícios que você não sabia que precisava, até ter.

Sem taxas ocultas

Para os privilegiados clientes Ultravioleta, a palavra “taxa” parece estar saindo do vocabulário: sem cobranças de manutenção, abertura ou emissão.

E mais, há maneiras de zerar a mensalidade de R$ 49, seja através do uso do cartão de crédito ou mantendo investimentos na NuInvest.

Competição acirrada: O mercado de contas internacionais

Embora o Nubank esteja entrando com força neste mercado, a competição é vasta e variada. Fintechs como Wise e Nomad já oferecem serviços semelhantes, sem contar os gigantes bancários com suas próprias versões de contas globais.

O diferencial do Nubank, contudo, pode estar na combinação de facilidades e benefícios que só uma fintech inovadora como ela poderia oferecer.

Se você está se perguntando se essa novidade é para você, pense em suas necessidades. Viaja frequentemente? Faz compras ou investe em moeda estrangeira?

Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, a Conta Global do Nubank pode ser a solução que estava esperando.

Com um mundo cada vez mais globalizado, ter uma conta que facilita transações internacionais sem pesar no bolso é quase uma necessidade.

Seja pela economia nas taxas de câmbio e IOF, pelos benefícios exclusivos para viagens ou pela facilidade de gerenciar múltiplas moedas, a Conta Global do Nubank se posiciona como uma opção atrativa para qualquer um que olha além das fronteiras do Brasil.

Em suma, o Nubank não apenas entrou na competição das contas internacionais, mas o fez com um estrondo. Com um olhar sempre no futuro, essa novidade é apenas mais um exemplo de como a fintech deseja simplificar e enriquecer a vida financeira de seus clientes. E então, pronto para embarcar nessa viagem global com o Nubank?

