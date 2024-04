Na dinâmica financeira atual, os cartões de crédito não apenas facilitam as compras, mas também se apresentam como ferramentas versáteis para o gerenciamento de pagamentos, inclusive de boletos bancários.

Esta possibilidade oferece aos consumidores uma flexibilidade adicional em sua gestão financeira, permitindo o adiamento de pagamentos e a acumulação de benefícios como milhas. No entanto, é fundamental abordar esta prática com cautela, considerando os potenciais riscos e custos envolvidos.

É por isso que muitas pessoas estão escolhendo pagar boletos com cartão de crédito; saiba o motivo | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Extensão do prazo de pagamento

A opção de pagar boletos com cartão de crédito é especialmente valiosa quando se encontra sem fundos na conta bancária no vencimento do boleto. Esta alternativa não só evita juros por atraso na conta, como também previne a negativação do nome por inadimplência, oferecendo um respiro financeiro ao consumidor.

Acúmulo de milhas e benefícios

Para os entusiastas de programas de fidelidade, o pagamento de boletos via cartão de crédito pode contribuir para o acúmulo de milhas ou pontos, desde que o banco classifique essa modalidade de pagamento como elegível para a geração de benefícios.

Apesar das vantagens, é crucial estar atento às taxas de juros aplicadas nestas operações, que podem variar significativamente entre as instituições financeiras e os tipos de boleto. Essas taxas, que oscilam entre 1,99% e 5,99%, podem tornar o serviço menos atraente e até mesmo levar a um ciclo de endividamento, caso não sejam gerenciadas com prudência.

Taxas de serviço e políticas das instituições

As taxas para o pagamento de boletos com cartão de crédito dependem da instituição financeira e podem incluir custos adicionais em caso de parcelamento do valor. Além disso, nem todos os boletos são elegíveis para essa forma de pagamento, como é o caso das próprias faturas de cartão de crédito. Algumas das taxas praticadas por conhecidas instituições financeiras e aplicativos são:

Nubank: 4,99% + 4,99% por parcela;

PagBank: 3,49% + 3,99% por parcela;

Iti do Itaú: 4,49% + 4,49% por parcela;

PicPay: 5,99% + 5,99% por parcela;

Mercado Pago: 3,99% + taxa variável por parcela;

Ame Digital: 3,49% + 4,99% por parcela;

99Pay: 3,99% + taxa variável por parcela;

RecargaPay: 3,49% + taxa variável por parcela.

O pagamento de boletos através do cartão de crédito oferece uma alternativa valiosa para a gestão financeira, especialmente em momentos de aperto financeiro. Contudo, a decisão de adotar essa prática deve ser embasada em uma análise cuidadosa das taxas envolvidas e do impacto potencial no orçamento pessoal.

Considerando as variações nas políticas e custos entre diferentes instituições, é aconselhável uma pesquisa detalhada para encontrar a opção mais vantajosa, garantindo assim uma utilização eficaz e segura do cartão de crédito para o pagamento de boletos.

