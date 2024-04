A depressão é uma condição que tem levado muitos trabalhadores a se afastarem de suas atividades laborais.

Nesse cenário, é essencial saber como solicitar os benefícios do INSS para garantir o amparo necessário durante o tratamento da doença.

A seguir, confira com o Notícia da Manhã quais são os benefícios do INSS para quem tem depressão e mantenha-se informado.

Entenda os procedimentos para obter auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pelo INSS devido à depressão. Informações essenciais para quem busca suporte. (Foto: Divulgação).

Quais são os benefícios do INSS para quem tem depressão?

Indivíduos diagnosticados com depressão têm direito a benefícios como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, caso a situação seja mais grave.

É importante ressaltar que a depressão é considerada uma doença de espectro mental que pode causar incapacidade psíquica, impactando o desempenho no trabalho e a qualidade de vida.

Não deixe de conferir: Novas 7 MIL vagas para receber CNH de graça são abertas pelo governo

Auxílio-doença

O auxílio-doença é concedido a trabalhadores que ficam temporariamente incapacitados para o exercício de suas funções devido a doenças físicas ou mentais, como a depressão.

Para obter esse benefício, é necessário agendar uma perícia médica no INSS, onde será avaliada a capacidade de trabalho do segurado.

Durante a perícia, o médico analisará a documentação médica apresentada pelo segurado e verificará se a incapacidade é reversível após o tratamento.

Caso a incapacidade seja permanente e irreversível, o auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Aposentadoria por Invalidez

A aposentadoria por invalidez é destinada a segurados que apresentam impedimentos permanentes para o trabalho, sendo uma opção para aqueles que sofrem de condições mentais como a depressão.

Assim como no caso do auxílio-doença, é necessário passar por uma perícia médica para comprovar a incapacidade.

Durante a perícia, o médico avaliará se a depressão tornou o segurado incapaz de forma permanente para o exercício de suas atividades laborais.

Se a incapacidade for confirmada, o auxílio-doença será convertido automaticamente em aposentadoria por invalidez.

Como identificar a depressão?

A depressão pode ser identificada por meio de sintomas como humor deprimido, perda de interesse em atividades cotidianas, alterações no sono e no apetite, entre outros.

No entanto, o diagnóstico preciso da doença requer uma avaliação médica detalhada, incluindo a realização de uma perícia médica do INSS.

Durante a perícia, o médico perito considerará não apenas os sintomas visíveis, mas também o histórico médico do paciente, seu contexto social e as condições de trabalho.

Essa avaliação minuciosa é fundamental para garantir o acesso aos benefícios do INSS.

Documentação necessária

Para solicitar os benefícios do INSS, é necessário apresentar uma série de documentos, incluindo:

documentos de identificação;

comprovantes de contribuição ao INSS ; e

; e documentos médicos que comprovem a condição de saúde do segurado.

A documentação completa e atualizada é essencial para agilizar o processo de solicitação dos benefícios.

Em conclusão, o acesso aos benefícios do INSS para depressão requer uma série de etapas, incluindo agendamento de perícia médica, apresentação de documentação adequada e avaliação minuciosa do estado de saúde do segurado.

É importante buscar orientação especializada e garantir que todos os requisitos sejam atendidos para assegurar os direitos do indivíduo diagnosticado com depressão.

Saiba mais sobre o INSS: INSS: 13º cai na conta e data de pagamento impressiona