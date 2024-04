5 principais causas trabalhistas que trabalhadores podem ganhar

Com o aumento de 30% nas causas trabalhistas entre 2020 e 2021, conforme pesquisa do escritório de advocacia LG&P, as empresas enfrentam desafios crescentes para se adequar às exigências legais e evitar conflitos judiciais.

Mais de 891.182 ações trabalhistas foram registradas apenas no primeiro semestre de 2021, revelando a importância de entender e aplicar corretamente as leis trabalhistas. Este artigo abordará as principais causas trabalhistas e oferecerá dicas para as empresas prevenirem tais situações.

Entenda quais são as causas trabalhistas mais comuns e as melhores práticas para preveni-las, garantindo direitos e promovendo um ambiente justo para todos. (Foto divulgação)

Entendendo a causa trabalhista

Uma causa trabalhista surge quando um empregado se sente prejudicado em seus direitos e recorre à Justiça do Trabalho para reivindicar o cumprimento da legislação, especificamente da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Estas ações judiciais podem variar desde disputas por horas extras não pagas até indenizações por danos morais devido a assédio.

Principais causas trabalhistas no Brasil

Os conflitos mais comuns envolvem:

Horas Extras: A não compensação adequada das horas trabalhadas além da jornada regular é a mais recorrente das reclamações. Segundo a legislação, o trabalho além do limite diário deve ser remunerado com um acréscimo de pelo menos 50% sobre a hora normal. Aviso Prévio: Tanto a falta do aviso prévio quanto o não cumprimento de suas condições podem levar a processos trabalhistas. Existem duas modalidades: o aviso prévio trabalhado e o indenizado, cada um com regras específicas. Intervalo Intrajornada: O descumprimento do intervalo para descanso ou alimentação, previsto na CLT, pode resultar em compensação desses períodos como horas extras. Danos Morais: Casos de assédio moral têm crescido significativamente. Situações que expõem o trabalhador a condições degradantes ou humilhantes configuram violação de direitos e podem levar a indenizações por danos morais. Verbas Rescisórias: O não pagamento correto das verbas rescisórias no momento do desligamento do funcionário é outra causa frequente de disputas trabalhistas.

Prevenindo causas trabalhistas

Para evitar essas e outras disputas trabalhistas, as empresas devem adotar medidas preventivas, como:

Conhecimento das Leis Trabalhistas: Fundamental para garantir o cumprimento de todos os direitos dos trabalhadores.

Fundamental para garantir o cumprimento de todos os direitos dos trabalhadores. Registro Correto das Horas de Trabalho: Adotar sistemas de controle de ponto confiáveis para registrar a jornada de trabalho adequadamente.

Adotar sistemas de controle de ponto confiáveis para registrar a jornada de trabalho adequadamente. Políticas Internas Claras: Estabelecer regras e procedimentos internos para tratar desde o cumprimento do horário de trabalho até a conduta em ambiente corporativo.

Estabelecer regras e procedimentos internos para tratar desde o cumprimento do horário de trabalho até a conduta em ambiente corporativo. Canais de Comunicação: Dispor de canais abertos para que os colaboradores possam reportar insatisfações e conflitos.

Dispor de canais abertos para que os colaboradores possam reportar insatisfações e conflitos. Capacitação da Gestão de RH: Assegurar que os responsáveis pela gestão de recursos humanos estejam atualizados quanto às práticas de compliance e legislação trabalhista.

A transparência e o diálogo entre empresa e empregados são chaves para um ambiente de trabalho saudável e produtivo, minimizando o risco de causas trabalhistas. Ao adotar práticas responsáveis e respeitar os direitos trabalhistas, as organizações não apenas evitam litígios, mas também promovem uma cultura de respeito e valorização dos seus colaboradores.

