A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) apresentou recentemente um relatório detalhado sobre os desempenhos de vendas no segmento automobilístico, com destaque especial para os carros do tipo hatch.

O mês de março de 2024 marcou uma reviravolta significativa no mercado de veículos leves, especialmente para os hatches, que têm visto um crescimento notável em popularidade.

Até abril os 5 Hatches mais vendidos do Brasil | Imagem de René Hesse por Pixabay

O Domínio do Volkswagen polo

No topo da lista dos mais vendidos, o Volkswagen Polo reafirma sua liderança, superando modelos de grande reconhecimento, como a Fiat Strada, para se tornar o carro mais emplacado do Brasil. Com 11.943 unidades vendidas somente em março, este modelo se destaca como o preferido entre os consumidores brasileiros. Este fenômeno não ocorria desde dezembro de 2023, sublinhando o crescente interesse dos consumidores por hatches.

Veja também: Atenção, MOTORISTA: não ignore estes 5 avisos do seu carro

Os mais vendidos de Março

Atrás do Volkswagen Polo, o Chevrolet Onix e o Fiat Argo se posicionaram bem no ranking, com 7.753 e 6.850 unidades vendidas, respectivamente. O desempenho desses modelos ilustra a preferência do mercado e a diversidade de opções disponíveis para os consumidores brasileiros.

Top 10 hatches mais vendidos em Março:

Volkswagen Polo: 11.943 unidades Chevrolet Onix: 7.753 unidades Fiat Argo: 6.850 unidades Hyundai HB20: 5.288 unidades Fiat Mobi: 4.658 unidades Renault Kwid: 3.992 unidades BYD Dolphin Mini: 2.469 unidades Toyota Yaris: 2.151 unidades BYD Dolphin: 1.707 unidades Citroën C3: 1.637 unidades

O Volkswagen Polo não apenas liderou as vendas mensais mas também se destacou no acumulado do primeiro trimestre de 2024, com 27.263 emplacamentos, superando todos os outros veículos leves, incluindo a Fiat Strada.

Performance anual dos Hatches

Analisando o acumulado dos primeiros três meses de 2024, percebe-se um padrão similar, com o Fiat Argo e o Hyundai HB20 empatados em segundo lugar, ambos com 18.053 emplacamentos. Esses números ressaltam uma competição acirrada entre as marcas e modelos, refletindo as preferências e necessidades variadas dos consumidores.

Top 10 Hatches Mais Vendidos em 2024 até Março:

Volkswagen Polo: 27.263 unidades Fiat Argo: 18.053 unidades Hyundai HB20: 18.053 unidades Chevrolet Onix: 17.766 unidades Fiat Mobi: 14.665 unidades Renault Kwid: 13.134 unidades Toyota Yaris: 5.995 unidades BYD Dolphin: 5.332 unidades Citroën C3: 5.031 unidades Peugeot 208: 4.502 unidades

O relatório da Fenabrave sobre os carros hatches mais vendidos em março de 2024 destaca uma clara preferência dos consumidores brasileiros por veículos compactos e eficientes. O Volkswagen Polo, em particular, demonstra uma popularidade inigualável, reforçando sua posição como líder de mercado.

A diversidade de modelos no top 10 indica uma ampla gama de opções para os consumidores, refletindo as diversas necessidades e preferências no Brasil. Este panorama do mercado de hatches revela tendências importantes e sugere que o interesse por veículos compactos continuará a crescer nos próximos anos.

Veja também: Preço do carro elétrico surpreende: quanto custa no Brasil em 2023?