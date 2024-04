A partir de 1º de abril, trabalhadores que aderiram à modalidade saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e que celebram aniversário em abril iniciaram o processo de recebimento dos valores em suas contas, graças à gestão da Caixa Econômica Federal. Esta iniciativa é vista como um estímulo à economia e um suporte financeiro para milhões de brasileiros.

Como receber o saque extra do FGTS de abril antes da hora

Entendendo o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma forma de acesso antecipado a uma fração do saldo acumulado no FGTS, sob condições pré-definidas. Esta modalidade é regulamentada por alíquotas que variam conforme o montante acumulado na conta, permitindo saques anuais no mês de nascimento do trabalhador.

Detalhes da Modalidade

Por exemplo, trabalhadores com saldo de R$ 5.000 no FGTS podem retirar 30% deste valor, ou seja, R$ 1.500, aos quais se soma uma parcela adicional de R$ 150, totalizando R$ 1.650 disponíveis para saque.

Importante frisar, os valores sacados podem ser transferidos para contas em outros bancos, respeitando a titularidade correspondente à do FGTS. Falhas no saque dentro do período estipulado resultam na reincorporação dos valores ao saldo do FGTS.

Calendário de pagamentos

Para eficiência e prevenção de congestionamentos nos serviços, a Caixa estabeleceu um calendário específico para os saques, organizado de acordo com o mês de aniversário dos participantes:

Abril : até 28 de junho de 2024

: até 28 de junho de 2024 Maio : até 31 de julho de 2024

: até 31 de julho de 2024 Continuando sequencialmente até:

Dezembro: até 28 de fevereiro de 2025

Vantagens do saque-aniversário

Esta modalidade surge como alternativa para quem deseja dispor de uma parcela de seu fundo anualmente, em lugar de esperar por eventos específicos de liberação. Representa uma ferramenta valiosa para enfrentar emergências financeiras ou para investir e ampliar o patrimônio.

Trabalhadores interessados devem utilizar o aplicativo ou site da Caixa, ou visitar uma agência, para optar pela modalidade saque-aniversário.

É importante que os interessados estejam cientes das regras e limitações envolvidas na escolha desta opção, que é reversível conforme a preferência do trabalhador.

A modalidade saque-aniversário do FGTS representa uma oportunidade de acesso facilitado a recursos que podem ser estrategicamente utilizados, seja para cobrir necessidades imediatas ou para realizar investimentos.

Iniciativas como essa sublinham o papel do FGTS como um importante mecanismo de suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros.

