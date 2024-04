Clientes do Nubank muitas vezes se deparam com um dilema comum: um limite de crédito inicial que não atende plenamente às suas necessidades financeiras. O famoso cartão roxinho, aplaudido por sua facilidade de uso e inovação, pode ter um limite inicial limitado, insuficiente para cobrir todas as despesas.

Este limite é determinado por uma avaliação cuidadosa da empresa, levando em conta fatores como análises de risco, perfil de crédito e score do consumidor. Entender que o limite inicial é uma estimativa baseada em informações prévias é crucial para planejar seu aumento.

Nubank “abre o bico” e revela como aumentar limite | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Chaves para aumentar seu limite de crédito

Para elevar o limite de crédito no Nubank, algumas práticas são fundamentais:

Pagamento pontual das faturas: Manter um histórico de pagamentos sem atrasos é essencial. Isso não apenas constrói uma imagem de responsabilidade financeira mas também fortalece sua reputação junto ao banco. Evitar o crédito rotativo: Usar o cartão dentro das possibilidades do seu orçamento e quitar o total da fatura mensalmente demonstra ao Nubank sua habilidade em gerir finanças prudentemente, evitando juros desnecessários. Concentrar gastos no cartão nubank: Utilizar intensamente o cartão e pagar as contas em dia permite ao banco avaliar melhor seu perfil e comportamento de pagamento, potencializando o aumento do seu limite. Atualização de renda: Informar ao Nubank qualquer alteração na sua renda mensal através do aplicativo é vital. Isso ajuda o banco a ter uma visão atualizada da sua capacidade financeira, influenciando positivamente na revisão do seu limite de crédito.

Não deixe de conferir: Como receber R$ 15.000 do antigo Auxílio Brasil em abril

Gerenciamento e solicitação de ajuste de limite

O acompanhamento e ajuste do limite de crédito podem ser realizados diretamente pelo aplicativo do Nubank. A funcionalidade “Ajustar limite” permite solicitar um aumento, sujeito à avaliação do banco, que pode requerer documentação adicional para confirmar sua capacidade financeira. Mantenha suas informações pessoais e financeiras em dia para facilitar esse processo.

Considerações importantes sobre o aumento de limite

É relevante notar que o Nubank adota uma política de aumento gradual do limite de crédito, sugerindo o uso do cartão por um período mínimo de três meses para uma avaliação adequada do perfil de consumo e pagamento do usuário.

Durante esse tempo, é imprescindível manter um registro impecável de pagamentos e usar o cartão com responsabilidade.

Adotar essas estratégias não apenas coloca você em uma posição favorável para um aumento de limite com o Nubank mas também promove uma gestão financeira saudável. Com paciência e práticas financeiras responsáveis, é possível ampliar seu limite de crédito e, por consequência, sua flexibilidade financeira.

Não deixe de conferir: Lista de família bloqueadas no pente-fino 2024 do Bolsa Família