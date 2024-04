Novo BOTÃO do WhatsApp dará mais possibilidades aos usuários

A Meta, em sua constante busca por sinergia entre suas plataformas de redes sociais, está testando a introdução de um botão de curtida nos status do WhatsApp, uma funcionalidade que ecoa o familiar botão de coração encontrado nos Stories do Instagram.

Essa inovação permitiria aos usuários reagir a uma postagem de status com um toque simples, eliminando a necessidade de selecionar um emoji específico ou escrever uma resposta.

Detalhes do novo recurso revelados

A existência desse recurso foi revelada pelo renomado leaker AssembleDebug no X (anteriormente conhecido como Twitter). Uma imagem compartilhada mostrou o discreto botão de curtida posicionado ao lado da opção de resposta nos status do WhatsApp, mantendo o icônico verde do aplicativo.

De acordo com o leaker, essa funcionalidade, testada na versão 2.24.8.6 do WhatsApp Beta, ainda não está acessível aos testadores e requer manipulação dos códigos do app para sua ativação. Relatos indicam que, ao tentar utilizar o recurso, o aplicativo experimentou falhas e encerramentos inesperados, sugerindo que seu lançamento oficial pode ainda estar distante.

Expectativas e implicações do botão de “like”

Enquanto aguardamos uma confirmação oficial da Meta, a especulação gira em torno da potencial utilidade desse botão para reações rápidas a status de amigos e familiares, simplificando a interação no aplicativo.

O WhatsApp se aproxima do Instagram

A introdução de um botão de curtida representa mais um passo na direção de uma maior convergência entre o WhatsApp e o Instagram, enriquecendo a experiência do usuário com mais opções de reação.

Além disso, atualizações recentes do WhatsApp Beta sugerem futuras funcionalidades como a postagem de stories diretamente para o Instagram, evidenciando a estratégia da Meta de integrar mais estreitamente seus aplicativos dentro de seu ecossistema.

A potencial adição desse botão de “like” sinaliza não apenas uma nova era de interações simplificadas no WhatsApp mas também destaca o compromisso da Meta em criar uma experiência de usuário coesa e interconectada em todas as suas plataformas.

Como atualizar o WhatsApp corretamente

Atualizar o WhatsApp é uma prática importante para garantir acesso às novas funcionalidades e manter o aplicativo funcionando com segurança e estabilidade. Para realizar a atualização de forma correta, siga estes passos simples. P

rimeiramente, abra a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel, seja a Google Play Store para usuários Android ou a App Store para quem utiliza iOS. Na barra de pesquisa, digite “WhatsApp” e selecione o aplicativo dos resultados apresentados. Se houver uma atualização disponível, ao invés do botão de abrir, aparecerá a opção “Atualizar”. Clique nesse botão para iniciar o processo de atualização.

O download e a instalação começarão automaticamente. Aguarde até que o processo seja concluído; você verá o botão “Abrir” quando a atualização estiver pronta. É recomendável estar conectado a uma rede Wi-Fi para evitar o consumo do seu pacote de dados.

Mantenha seu aplicativo sempre atualizado para aproveitar as últimas melhorias e proteger suas informações com as mais recentes medidas de segurança implementadas pela equipe do WhatsApp.

