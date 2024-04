Em 2024, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incluindo aposentados e pensionistas, receberão o décimo terceiro salário com alterações importantes nas datas de pagamento, anunciadas pelo presidente Lula.

Essas mudanças representam uma novidade positiva, prometendo maior flexibilidade financeira para milhões de beneficiários.

13º adiantado é liberado por Lula ao INSS Saiba quando | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Antecipação do décimo terceiro: um alívio financeiro

Por decreto presidencial, a antecipação do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS foi confirmada, permitindo que o benefício seja dividido em duas parcelas, pagas nos meses de abril e maio. O limite máximo do décimo terceiro é de R$ 7.786,02, abrangendo uma ampla faixa da população, com mais de 26 milhões de indivíduos recebendo até um salário mínimo e outros 12 milhões com valores superiores.

Não de conferir: PicPay envia comunicado para todos os clientes: veja o que muda

Elegibilidade ao décimo terceiro

O benefício é destinado a aposentados e pensionistas, além de beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, e auxílio-reclusão. Importante notar que beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao décimo terceiro.

Calendário de pagamento detalhado

O pagamento do décimo terceiro em 2024 segue um calendário oficial, com a primeira parcela disponível entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda parcela entre 24 de maio e 7 de junho. É essencial que os beneficiários consultem o calendário do INSS para informações exatas sobre o pagamento.

Preparativos para o recebimento

Para um recebimento sem contratempos, beneficiários devem:

Atualizar Dados Cadastrais: Garantir a correção de informações pessoais e bancárias no INSS.

Garantir a correção de informações pessoais e bancárias no INSS. Acompanhar o Calendário Oficial: Marcar as datas de pagamento para não perder os prazos.

Marcar as datas de pagamento para não perder os prazos. Planejamento Financeiro: Organizar antecipadamente como o décimo terceiro será utilizado, considerando prioridades e necessidades.

Organizar antecipadamente como o décimo terceiro será utilizado, considerando prioridades e necessidades. Orientação Profissional: Para dúvidas sobre a melhor utilização do benefício, a consulta com um profissional financeiro pode ser valiosa.

Para dúvidas sobre a melhor utilização do benefício, a consulta com um profissional financeiro pode ser valiosa. Evitar Novas Dívidas: Usar o décimo terceiro de maneira estratégica, evitando o endividamento desnecessário.

Maximizando o benefício do décimo terceiro

As alterações nas datas de pagamento do décimo terceiro salário e as dicas para o planejamento são recursos valiosos para os aposentados e pensionistas do INSS em 2024. Com antecipação do pagamento e estratégias de gerenciamento financeiro, os beneficiários podem maximizar o uso desse benefício, assegurando uma melhor qualidade de vida e estabilidade financeira.

Não deixe de conferir: Barato e bom de morar: 6 países ideais para brasileiros que querem se mudar