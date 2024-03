Barato e bom de morar: 6 países ideais para brasileiros que querem se mudar

Você certamente já sonhou em se mudar para países que oferecem qualidade de vida, segurança e, claro, custo acessível, não é mesmo?

Na maioria dos casos, o país ideal é aquele onde seja possível gastar pouco para ter uma boa qualidade de vida.

Sabendo disso, nas linhas a seguir, apresentamos seis destinos incríveis onde viver bem não significa esvaziar os bolsos.

Transforme o sonho de morar fora em realidade sem esvaziar os bolsos. Explore destinos incríveis onde viver bem e economizar andam de mãos dadas. (Foto: Divulgação).

6 países para morar gastando POUCO

Veja a lista:

1. Costa Rica

Imagine acordar todos os dias em um paraíso ecológico, com uma população acolhedora e uma estabilidade política invejável.

A Costa Rica é sem sombra de dúvidas um destino promissor para quem busca uma vida tranquila e em contato com a natureza.

Lá, um casal pode desfrutar de todas as maravilhas do país com um orçamento mensal de cerca de US$ 2.000, enquanto para os solteiros, US$ 1.600 são suficientes.

2. Portugal

Portugal se destaca por seu clima ameno, paisagens deslumbrantes e um custo de vida que permite desfrutar da Europa sem pesar no bolso.

Com aproximadamente € 2.000 por mês, um casal pode viver confortavelmente, enquanto € 1.500 atendem às necessidades de um solteiro. Não é à toa que este país é o queridinho dos expatriados!

3. México

Para quem busca vibrar com a diversidade cultural, climática e uma forte comunidade de expatriados, o México é o lugar certo.

Lá, o custo de vida varia, mas com US$ 1.500 a US$ 2.000 mensais, casais vivem bem, e solteiros podem desfrutar de tudo que o México oferece com US$ 800 a US$ 1.200.

4. Panamá

O Panamá é conhecido por suas políticas amigáveis aos expatriados e um estilo de vida que combina modernidade com natureza.

Com US$ 2.000, um casal tem tudo o que precisa para uma vida plena, enquanto os solteiros se estabelecem bem com US$ 1.200.

5. Espanha

A Espanha oferece uma qualidade de vida inigualável, combinando cultura rica, culinária excepcional e paisagens magníficas.

Mesmo em cidades vibrantes como Madrid e Barcelona, é possível viver bem sem gastar muito. € 1.800 mensais são suficientes para um casal, e solteiros encontram seu lugar ao sol com € 1.300 a € 1.800.

6. Equador

O Equador se apresenta como uma opção surpreendente com baixo custo de vida, diversidade de paisagens e uma comunidade acolhedora.

No Equador, US$ 2.000 garantem uma vida confortável para um casal, e solteiros podem viver com US$ 1.000.

Esses destinos provam que é possível viver bem e economizar ao mesmo tempo. Agora que você conhece as opções, está na hora de planejar sua aventura.

Lembre-se, mudar de país pode ser mais fácil e acessível do que você imagina. Explore esses destinos e encontre o lugar perfeito para chamar de lar.

