Seu carro será guinchado se parar na frente da própria garagem?

Estacionar na porta de casa para economizar tempo pode parecer prático no dia a dia corrido, mas, conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa ação pode resultar em multas, mesmo se o carro estiver bloqueando a entrada ou saída da própria garagem do motorista.

O CTB, especificamente no inciso IX do artigo 181, proíbe o estacionamento em locais com guias de calçada rebaixadas destinadas à entrada ou saída de veículos, incluindo a frente de garagens, sem fazer distinção se pertence ao próprio motorista ou não.

Essa regulamentação visa garantir a mobilidade e o acesso de veículos a propriedades, sendo uma prática de civilidade e respeito ao espaço urbano.

Caso você seja multado por estacionar na frente da sua própria garagem, é possível recorrer da multa. O processo de recurso geralmente exige que o motorista comprove ser o proprietário tanto do imóvel quanto do veículo e argumente sobre a especificidade da situação, como a falta de alternativas ou a brevidade do momento em que o veículo esteve parado em frente à garagem.

No entanto, é importante destacar a diferença entre “parada” e “estacionamento” no contexto do trânsito, onde a parada é permitida para embarque e desembarque de passageiros, enquanto o estacionamento, especialmente em frente a garagens, mesmo que seja a própria, pode ser penalizado.

Essas normas e possibilidades de recurso destacam a importância de estar ciente das leis de trânsito e considerar as consequências de nossas escolhas no uso compartilhado do espaço público. Cumprir com as regras de trânsito não apenas evita multas e pontos na CNH, mas também contribui para um convívio urbano mais harmonioso e seguro para todos.

Como recorrer a uma multa de trânsito?

Para recorrer a uma multa de trânsito, inicialmente, é necessário analisar a notificação de infração recebida, observando os prazos e instruções específicas para o recurso. Em seguida, você deve reunir e preparar todos os documentos e evidências que comprovem sua argumentação contra a multa, como fotos, declarações e documentos relevantes.

O próximo passo é redigir uma carta de recurso formal. Nessa carta, identifique-se claramente, forneça detalhes da notificação de multa, como número, data e local da infração, e explique detalhadamente os motivos pelos quais acredita que a multa é injusta ou equivocada, apoiando sua argumentação com as evidências reunidas.

Após preparar a carta e os documentos de suporte, envie o recurso ao órgão de trânsito responsável, conforme indicado na notificação. É importante respeitar o prazo para a apresentação do recurso, geralmente descrito na notificação de infração.

Finalmente, após o envio, aguarde a análise do recurso pelo órgão competente, que informará a decisão. Se o recurso for negado em primeira instância, ainda é possível recorrer às instâncias superiores, seguindo os mesmos procedimentos básicos, mas apresentando o recurso a uma junta ou conselho de trânsito.

