A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou uma significativa atualização nos processos de faturamento e compensação de boletos bancários. A partir da próxima sexta-feira, dia 15, pagamentos de boletos efetuados até às 13h30 serão compensados no mesmo dia.

Essa iniciativa, obrigatória e abrangendo 136 instituições financeiras, faz parte de um amplo esforço de modernização do sistema de boletos.

Começou! Novo modo de pagar boletos já está ativo no Brasil HOJE | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefícios da nova regulamentação

Esta inovação visa aumentar a eficiência e agilidade nas transações comerciais, impactando positivamente tanto cobradores quanto consumidores. Especificamente, o setor de e-commerce poderá experimentar melhorias significativas, com a aceleração no processo de entrega de mercadorias, como destacou Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Apesar da popularidade do Pix, introduzido em 2020, o boleto bancário mantém sua posição como uma das principais formas de pagamento no Brasil. No último ano, foram registradas aproximadamente 4,2 bilhões de transações via boleto, movimentando cerca de R$ 5,8 trilhões.

Perspectivas futuras

Com a implementação dessa modernização, espera-se que inicialmente 57% dos boletos sejam processados no mesmo dia, com os 43% restantes sendo compensados no dia subsequente. A Febraban planeja, posteriormente, expandir o sistema para que todas as liquidações de boletos ocorram no mesmo dia, segundo informações de Walter Faria.

Essa medida reforça o compromisso da Febraban com a inovação e melhoria contínua dos serviços bancários, prometendo transformar a maneira como as transações financeiras são realizadas no país.

É possível pagar boleto usando o cartão de crédito?

Sim, é possível pagar boletos utilizando o cartão de crédito, uma opção que tem se tornado cada vez mais acessível devido à evolução das plataformas financeiras digitais e aplicativos bancários.

Esse método de pagamento oferece flexibilidade e pode ser particularmente útil em situações de fluxo de caixa apertado ou para acumular pontos em programas de fidelidade vinculados ao cartão de crédito.

Contudo, é importante considerar as taxas de serviço que podem ser aplicadas, as quais variam entre as diferentes instituições financeiras e aplicativos. Além disso, o uso frequente dessa funcionalidade para pagamento de boletos deve ser feito com cautela, para evitar o acúmulo de dívidas devido às taxas de juros associadas ao saldo devedor do cartão de crédito.

Analisar as condições e comparar as taxas é crucial para garantir que essa conveniência não resulte em custos financeiros elevados a longo prazo.

Afinal, vale ou não a pena?

Se vale a pena pagar boletos com o cartão de crédito depende de vários fatores e da situação financeira pessoal. Essa opção pode ser vantajosa para quem busca mais prazo para organizar as finanças, acumular pontos em programas de fidelidade, ou aproveitar benefícios do cartão de crédito. No entanto, é fundamental considerar as taxas de serviço e os juros do cartão, caso o saldo não seja integralmente quitado na data de vencimento.

Em situações onde o fluxo de caixa está apertado, essa alternativa pode proporcionar um alívio temporário, permitindo um adiamento no desembolso de recursos. Contudo, o custo envolvido na operação pode torná-la menos atrativa se comparada a outras formas de pagamento que não incorrem em juros adicionais.

Portanto, vale a pena se as vantagens superarem os custos e se houver um planejamento para o pagamento da fatura do cartão sem acumular dívidas. A decisão deve ser tomada com base em uma avaliação cuidadosa da situação financeira, das condições oferecidas pela instituição emissora do cartão e da capacidade de gerenciar os pagamentos de forma responsável.

