O Pix, implementado pelo Banco Central do Brasil em 2020, rapidamente se tornou uma ferramenta essencial no cotidiano financeiro dos brasileiros, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Esta modalidade de pagamento instantâneo, que promove agilidade e praticidade em transferências e pagamentos, veio acompanhada de medidas de segurança, especialmente diante do aumento de fraudes e golpes financeiros digitais.

Mudou DE NOVO! BACEN altera regras do PIX para quem precisa usar de noite | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique atento aos limites do Pix

Para reforçar a segurança dos usuários, o Banco Central estabeleceu limites operacionais para as transações via Pix, especialmente durante o período noturno, das 20h às 6h, quando o valor máximo para transferências é de R$ 1.000,00. Esse limite se aplica tanto a dias úteis quanto a fins de semana e feriados, visando minimizar riscos de fraudes em horários de menor movimentação bancária.

É importante observar que a soma de várias transações Pix que atinjam o valor de R$ 1.000,00 durante esse intervalo de tempo também resultará em bloqueio, impedindo transações adicionais até o final do período estabelecido.

Configurações personalizadas

Apesar dos limites impostos pelo Banco Central, as instituições financeiras têm autonomia para definir seus próprios limites diários, que podem variar de acordo com a política de cada banco, os produtos utilizados pelo cliente e o perfil de risco. Durante o dia, os limites podem ser mais flexíveis, e muitos bancos permitem que os clientes ajustem esses valores através de seus aplicativos, adequando-os às suas necessidades específicas.

A decisão do Banco Central de impor limites noturnos ao Pix veio como uma resposta direta ao aumento das ocorrências de crimes financeiros virtuais. Essas medidas são parte de um esforço contínuo para equilibrar a conveniência e a agilidade do Pix com a necessidade de proteger os usuários de atividades fraudulentas.

Chega ao fim o popular DOC

Em paralelo às adaptações no uso do Pix, o Documento de Ordem de Crédito (DOC), uma modalidade de transferência financeira que permitia transações até as 22h com compensação no próximo dia útil, foi oficialmente descontinuado.

Após quatro décadas em operação, o DOC viu sua relevância diminuir significativamente com a popularização do Pix. No primeiro semestre de 2023, o DOC representou apenas 0,05% do total de transações, evidenciando a preferência massiva pelo Pix, que registrou 17,6 bilhões de operações no mesmo período.

A introdução de limites no Pix pelo Banco Central reflete um esforço para manter a segurança e integridade das transações financeiras na era digital. Ao mesmo tempo, a descontinuação do DOC marca o fim de uma era e reforça o Pix como a principal ferramenta de transferências e pagamentos instantâneos no Brasil.

Os usuários são encorajados a se familiarizar com as regras e limites do Pix, garantindo que suas transações financeiras sejam tanto seguras quanto eficientes.

