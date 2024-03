Calor estará de volta: nova onda tem data para chegar

À medida que uma nova semana de março se inicia, o Brasil se prepara para enfrentar altas temperaturas em várias partes do país. A previsão do tempo para esta semana destaca a predominância de um clima quente e seco em diversas regiões, com temperaturas elevadas que serão uma constante em muitos estados.

Região sul: entre o calor intenso e a espera por alívio

No Sul do país, a semana promete ser marcada por temperaturas altas, onde o termômetro pode atingir marcas de até 36ºC em algumas áreas. A previsão aponta para um cenário de tempo seco, com chuvas escassas que não deverão ultrapassar os 10 mm de acumulado.

Este panorama climático se estenderá por toda a região até o final de semana, momento em que a chegada de uma nova frente fria promete amenizar o calor, trazendo temperaturas mais amenas para os três estados sulistas.

Região sudeste: calor, chuvas e restrição hídrica

O Sudeste brasileiro enfrentará temperaturas próximas de 35ºC, com especial atenção ao Triângulo Mineiro e a áreas de São Paulo. Enquanto o Espírito Santo e a região centro-norte de Minas Gerais contarão com chuvas que podem acumular até 50 mm, grande parte do Sudeste terá uma semana de clima predominantemente seco e quente. Esta condição climática intensifica as preocupações com a restrição hídrica já em curso no estado de São Paulo.

Centro-oeste: desafios climáticos para a agricultura e pecuária

As altas temperaturas são motivo de alerta no Centro-Oeste, podendo alcançar até 37ºC em algumas áreas. Esta condição impõe desafios significativos para a agricultura e a pecuária, especialmente nas culturas de milho e algodão, além da criação de gado em confinamento. A formação de nuvens em certos pontos da região sugere a possibilidade de chuvas, com acumulados que variam entre 20 a 50 mm, dependendo do estado.

Norte e nordeste: entre a seca e as chuvas tropicais

No Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) influencia o clima, especialmente no leste do Amapá e norte do Pará, trazendo nebulosidade. Contudo, as chuvas serão menos frequentes, com volumes previstos entre 20 e 30 mm em estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Pará. Roraima, por sua vez, enfrentará uma semana de calor intenso e seca, com temperaturas que podem chegar aos 37ºC.

No Nordeste, a previsão aponta para chuvas acompanhadas de trovoadas em Salvador nesta segunda-feira (11), devido à atuação da ZCIT. Espera-se que os acumulados de chuva atinjam até 50 mm em estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, bem como no centro-norte do Maranhão e Piauí. Alagoas e Paraíba também devem se preparar para chuvas com trovoadas a qualquer momento do dia.

Diante desse cenário, é fundamental que a população das regiões afetadas se mantenha informada sobre as atualizações da previsão do tempo e adote medidas de precaução para enfrentar o calor e a seca, bem como as chuvas, quando aplicável. A variabilidade climática desta semana exige atenção e cuidados específicos para cada região do Brasil.

