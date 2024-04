Caixa Tem paga R$ 1.136 antes da hora para quem tem CPF na lista

Neste momento, uma notícia importante vem à tona e pode mudar o dia a dia de muitas famílias brasileiras: a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar o pagamento de R$ 1.136,40 para um grupo específico de beneficiários do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem.

Esse movimento tem o potencial de oferecer um respiro financeiro significativo para aqueles que mais precisam.

Caixa Tem anuncia pagamento antecipado de R$ 1.136 para beneficiários do Bolsa Família em situações de emergência. Saiba como receber o seu! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como Funciona a Antecipação do Benefício

A medida adotada pela Caixa busca aliviar as dificuldades enfrentadas por famílias que se encontram em situações de emergência, sobretudo em regiões afetadas por catástrofes ao longo do ano.

O valor, que pode chegar a R$ 1.136,40, é calculado com base na soma dos diversos benefícios do programa e na quantidade de integrantes de cada família elegível.

Veja também: CadÚnico: se você não tem, perde a chance de receber 10 benefícios

Destinatários da Antecipação: Quem Tem Direito?

A antecipação do Bolsa Família pelo Caixa Tem tem um foco bem definido: auxiliar famílias em seis estados que sofreram com emergências decorrentes de calamidades públicas. No entanto, não são todos os municípios desses estados que estão inclusos, e sim cidades específicas, como:

Amapá : destacando Macapá;

: destacando Macapá; Ceará : com Arneiroz, Canindé, entre outras;

: com Arneiroz, Canindé, entre outras; Paraná : incluindo Antonina, Capitão Leônidas Marques, e mais;

: incluindo Antonina, Capitão Leônidas Marques, e mais; Rio de Janeiro : abrangendo a capital e adjacências;

: abrangendo a capital e adjacências; Rio Grande do Sul : como Cruzeiro do Sul, Erechim, e outros;

: como Cruzeiro do Sul, Erechim, e outros; Sergipe: englobando Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, e além.

Requisitos para o Recebimento do Benefício

Para ser considerado apto a receber os valores antecipados pelo Caixa Tem, é preciso atender a certos critérios estabelecidos pelo programa Bolsa Família:

Uma renda máxima de R$ 178 por pessoa na família;

na família; A família deve incluir gestantes, lactantes, crianças e adolescentes até 17 anos;

até 17 anos; É necessário ter o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Se você se enquadra nos critérios mencionados e reside em uma das áreas impactadas, é crucial verificar se seu CPF figura na lista de beneficiários.

A antecipação pode ser uma ajuda valiosa para enfrentar este momento desafiador, então, certifique-se de que suas informações estão atualizadas no sistema do CadÚnico e no aplicativo Caixa Tem para não perder essa oportunidade.

Como funciona Caixa Tem?

O Caixa Tem é uma solução digital desenvolvida pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de simplificar o acesso a diversos serviços e transações financeiras, especialmente pensado para beneficiar aqueles que recebem auxílios e benefícios sociais do governo.

Por meio de uma interface amigável e intuitiva, o aplicativo permite a realização de pagamentos de contas, transferências via PIX, consultas de saldos e extratos, além de possibilitar o saque dos benefícios sem a necessidade de um cartão físico, através do código gerado dentro do próprio app.

Além dessas funcionalidades, o Caixa Tem se destaca por ser uma porta de entrada para o acesso a programas de assistência governamental, como o Auxílio Brasil, anteriormente conhecido como Bolsa Família, entre outros. Isso significa que, além de facilitar o dia a dia financeiro do usuário, ele serve como um canal direto para a consulta e gerenciamento dos benefícios recebidos, tornando-se um instrumento essencial para milhões de brasileiros.

Com sua operação totalmente digital, o Caixa Tem se propõe a reduzir filas e esperas em agências bancárias, promovendo uma inclusão financeira mais ampla e eficiente.

Não perca: Veja seu lugar na FILA do CadÚnico para ganhar R$ 612