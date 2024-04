A implementação da Lei de Mercados Digitais na Europa está promovendo mudanças significativas nas operações do WhatsApp, com o objetivo de permitir comunicações entre plataformas de mensagens diferentes.

Essas alterações, por ora, aplicam-se apenas aos usuários europeus, mas têm o potencial de redefinir a experiência global no WhatsApp, enfatizando a importância de todos os usuários estarem bem informados sobre essas novidades e os riscos associados.

Em 9 dias você pode perder o WhatsApp se não fizer isso | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp envia alerta para usuários

A adaptação do WhatsApp às diretrizes da União Europeia inclui a abertura de sua plataforma para interações com serviços de mensagens de terceiros e a unificação da idade mínima para uso do serviço em 13 anos, modificando a regra anterior que estabelecia 16 anos como mínimo.

Importante ressaltar que essa atualização nos termos de serviço não implica um aumento no compartilhamento de dados pessoais com a Meta ou outras entidades. A mudança visa exclusivamente facilitar a comunicação com terceiros e estabelecer uma base legal para o compartilhamento de dados já existentes em nível internacional.

No entanto, a principal preocupação reside na possibilidade de que essas conversas de terceiros comprometam a privacidade dos usuários. A Meta destaca que a criptografia de ponta a ponta, um dos pilares de sua promessa de segurança, depende do controle sobre o envio e recebimento de mensagens. A falta de controle sobre os pontos de extremidade nas conversas com terceiros impossibilita a garantia da mesma segurança e privacidade.

A partir de 11 de abril de 2024, a continuidade do uso do WhatsApp implicará na aceitação dos novos termos. Para os usuários que optarem por não aceitar, o WhatsApp sugere, como última instância, a exclusão da conta, ressaltando o pesar pela possível decisão de saída da plataforma.

Fique atento a estes detalhes

O WhatsApp aconselha prudência, especialmente em relação às conversas com serviços de terceiros, e alerta sobre a necessidade de atenção às formas de contato via esses aplicativos externos. Informações adicionais sobre como proteger a privacidade nessas circunstâncias serão fornecidas à medida que se tornarem disponíveis.

Esse cenário não é uma preocupação exclusiva da Europa. Representa um alerta para todos os usuários, uma vez que alterações significativas em uma plataforma do tamanho do WhatsApp atraem golpistas e fraudadores, potencializando o risco de campanhas maliciosas disfarçadas de oportunidades de interação entre plataformas.

A recomendação é clara: desconsidere qualquer comunicação suspeita que prometa integração com o WhatsApp ou medidas de proteção da conta, evitando clicar em links ou baixar aplicativos de fontes não oficiais. Essa cautela é fundamental para manter a segurança e a privacidade em um cenário de mudanças tão amplas.

