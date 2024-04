A despedida do homem mais velho do mundo aos 114 anos

Em um momento de reflexão e homenagem, despedimo-nos de Juan Vicente Pérez Mora, um venezuelano que deixou sua marca no mundo não apenas pela idade avançada, mas pela vida plena que levou.

Reconhecido pelo Guinness Book em 4 de fevereiro de 2022, Juan foi oficialmente o homem mais velho do mundo, título que carregou com a dignidade dos seus 114 anos. Sua partida, confirmada por familiares e autoridades nesta terça-feira, encerra um capítulo fascinante da história humana.

Aos 114 anos, o venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, reconhecido pelo Guinness, nos ensinou o verdadeiro significado de uma vida longa e plena. (Foto divulgação)

O homem mais velho do mundo

Nascido em 27 de maio de 1909, em El Cobre, estado de Táchira, Juan Vicente Pérez Mora era o nono entre dez irmãos. Sua jornada de vida é um testemunho do poder da simplicidade, do trabalho árduo e da fé.

Como agricultor, Juan abraçou os valores do trabalho duro, do descanso merecido nos feriados, de dormir cedo e de um amor profundo por Deus. Esses princípios não apenas moldaram seu caráter, mas, segundo ele, foram os pilares de sua impressionante longevidade.

Veja mais sobre: De 26 a 92 anos: estes são os BILIONÁRIOS mais velhos e mais jovens do Brasil

O Legado de um Centenário

Juan não apenas alcançou marcos extraordinários de idade, mas também construiu uma família vasta e amorosa, sendo pai de 11 filhos, avô de mais de 40 netos, bisavô de 18 e trisavô de 12. Sua vida, uma tapeçaria rica de experiências e relacionamentos, oferece uma janela para os modos de vida do século passado e os segredos de uma vida longa e significativa.

O perfil do Guinness World Records nas redes sociais lamentou sua partida, reconhecendo-o não apenas por seus recordes, mas pela pessoa que foi: um exemplo de força, dedicação e fé.

Em sua despedida, Juan Vicente Pérez Mora deixa para trás não apenas uma família, mas um legado que transcende gerações. Sua história é um lembrete do valor do trabalho, da importância do descanso, e, sobretudo, da força do espírito humano. Nos despedimos de um homem que, pela graça de sua longevidade, nos ensinou sobre a arte de viver.

Dicas para viver mais

Viver uma vida longa e saudável é um objetivo comum a muitos, e os segredos para alcançá-lo podem ser mais simples e acessíveis do que se imagina.

Primeiramente, a alimentação balanceada desempenha um papel crucial, sendo importante incluir uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras na dieta, enquanto se limita o consumo de açúcares adicionados, sal e gorduras saturadas. A hidratação também é essencial; beber água suficiente todos os dias é fundamental para manter o corpo funcionando adequadamente.

Além disso, a prática regular de atividade física contribui não só para a manutenção do peso saudável, mas também para a melhoria da saúde mental, aumentando os níveis de energia e diminuindo o risco de doenças crônicas.

Outro aspecto importante é o cuidado com a saúde mental e emocional. Práticas como meditação e mindfulness podem ajudar a reduzir o estresse e promover uma sensação de bem-estar. Manter relações sociais ativas e cultivar um círculo de apoio de amigos e familiares também é vital, pois a interação social positiva tem sido associada a uma vida mais longa e mais feliz.

Não menos importante, uma boa noite de sono é indispensável; estabelecer uma rotina de sono regular e garantir que você esteja descansando o suficiente pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Adotando estas práticas como parte de um estilo de vida equilibrado, é possível não apenas aumentar a expectativa de vida, mas também melhorar a qualidade dos anos vividos.

Não deixe de conferir: Aposentados COMEMORAM novidade da Prova de Vida do INSS