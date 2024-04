Governo BATE O MARTELO sobre valores e datas do Bolsa Família em abril

Com a proximidade de abril, os beneficiários do Bolsa Família voltam suas atenções para o calendário de pagamentos, um momento crucial para milhões de famílias que dependem desse suporte financeiro essencial.

Em uma atualização recente, o Governo Federal desvendou os detalhes sobre a nova rodada de pagamentos, trazendo alívio e expectativa para os cidadãos inscritos no programa de transferência de renda.

Este mês promete trazer não apenas os repasses regulares, mas também benefícios adicionais que visam amparar ainda mais as famílias em situação de vulnerabilidade social. Mantenha-se informado sobre o cronograma completo, os critérios para recebimento e como assegurar a continuidade deste apoio essencial.

Quais os Benefícios Extras do Bolsa Família

O procedimento de pagamento segue a lógica dos meses anteriores, com as datas baseadas no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Uma particularidade é a possibilidade de antecipação do auxílio para residentes em áreas afetadas por desastres naturais, desde que o estado de calamidade ou emergência seja oficialmente reconhecido.

Além do cronograma regular, o Bolsa Família inclui uma série de benefícios extras em abril, como o Benefício Primeira Infância, Benefício Variável Familiar e o Auxílio-Gás, incrementos destinados a fortalecer o suporte às famílias que mais precisam.

Essas adições refletem o comprometimento do programa em não apenas assistir, mas também em promover o bem-estar das famílias brasileiras em múltiplas frentes.

Entenda o cronograma de pagamento

Confira abaixo as datas de pagamento do benefício conforme o último número do NIS:

Beneficiários com NIS terminado em 1: depósito no dia 17 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 2: depósito no dia 18 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 3: depósito no dia 19 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 4: depósito no dia 22 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 5: depósito no dia 23 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 6: depósito no dia 24 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 7: depósito no dia 25 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 8: depósito no dia 26 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 9: depósito no dia 29 de abril ;

depósito no dia ; Beneficiários com NIS terminado em 0: depósito no dia 30 de abril.

Como continuar recebendo o benefício?

Para continuar usufruindo dos benefícios proporcionados pelo Bolsa Família, é vital que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A observância das condicionalidades associadas à saúde e educação é igualmente importante, garantindo assim a elegibilidade contínua ao programa. Este mês de abril, portanto, não se resume apenas aos pagamentos; representa também um compromisso renovado das famílias com as diretrizes que asseguram esse suporte financeiro vital.

