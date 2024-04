Convocação para SAQUE do FGTS continua em abril

Para os milhares de trabalhadores brasileiros que veem no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) um pilar de segurança financeira, a modalidade de saque-aniversário surgiu como uma janela de novas possibilidades.

Mas, você sabia que cada mês do ano abre uma oportunidade única para determinados beneficiários aumentarem sua flexibilidade financeira?

Abril, especialmente, traz consigo promessas de novos saques. Descubra como os aniversariantes de abril podem aproveitar essa chance e planejar um futuro mais próspero com apenas alguns passos simples.

Abril traz a chance para aniversariantes do mês sacarem o FGTS na modalidade saque-aniversário. Entenda como funciona e confira o calendário completo de saques. ( (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Saque do FGTS em abril

Desde a implementação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2020, a forma como os trabalhadores brasileiros podem acessar suas reservas sofreu uma revolução significativa.

Essa modalidade de saque confere ao colaborador a opção de retirar parte do saldo disponível na conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário, promovendo maior flexibilidade e autonomia financeira.

A boa notícia para os aniversariantes de abril que optaram pelo saque-aniversário é que já podem realizar o saque a partir deste mês, introduzindo mais uma janela de oportunidade para quem busca acessar seus recursos.

O saque-aniversário veio como uma alternativa às regras mais restritas que anteriormente cercavam o acesso ao FGTS, onde os fundos só poderiam ser utilizados em situações específicas, como compra da casa própria, aposentadoria ou em caso de demissão sem justa causa.

Com esta nova modalidade, porém, vem a ressalva: ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, tendo acesso apenas à multa rescisória de 40%.

Veja mais sobre: Guia para transformar BPC em aposentadoria eterna

Como Optar pelo Saque-Aniversário e Seus Limites

Para aderir ao saque-aniversário, os trabalhadores devem comunicar à Caixa Econômica Federal o interesse em mudar para esta modalidade de saque.

A adesão pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS, pelo site oficial da Caixa ou por seus canais de atendimento digitais. Importante lembrar que para fazer a troca dentro do ano corrente, a formalização precisa ocorrer até o último dia do mês de aniversário do trabalhador.

A quantia disponível para saque varia conforme o saldo em conta, com maiores percentuais de saque permitidos para saldos menores e uma parcela adicional fixa para saldos mais elevados.

Calendário de Saques para 2024

Para quem está planejando o saque, o calendário estabelecido segue a ordem dos meses de aniversário dos beneficiários, começando em janeiro e indo até dezembro. Cada grupo tem um período específico dentro do qual pode realizar o saque, garantindo que os beneficiários tenham acesso aos seus fundos de maneira ordenada e eficiente.

Este calendário não apenas facilita a organização financeira dos trabalhadores, mas também assegura que o processo de saque ocorra de forma suave e sem complicações.

Nascidos em Janeiro: Saques de 2 de janeiro a 29 de março;

Saques de 2 de janeiro a 29 de março; Nascidos em Fevereiro: Saques de 1º de fevereiro a 30 de abril;

Saques de 1º de fevereiro a 30 de abril; Nascidos em Março: Saques de 1º de março a 31 de maio;

Saques de 1º de março a 31 de maio; Nascidos em Abril: Saques de 1º de abril a 28 de junho;

Saques de 1º de abril a 28 de junho; Nascidos em Maio: Saques de 2 de maio a 31 de julho;

Saques de 2 de maio a 31 de julho; Nascidos em Junho: Saques de 3 de junho a 30 de agosto;

Saques de 3 de junho a 30 de agosto; Nascidos em Julho: Saques de 1º de julho a 30 de setembro;

Saques de 1º de julho a 30 de setembro; Nascidos em Agosto: Saques de 1º de agosto a 31 de outubro;

Saques de 1º de agosto a 31 de outubro; Nascidos em Setembro: Saques de 2 de setembro a 30 de novembro;

Saques de 2 de setembro a 30 de novembro; Nascidos em Outubro: Saques de 1º de outubro a 29 de dezembro;

Saques de 1º de outubro a 29 de dezembro; Nascidos em Novembro: Saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025;

Saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025; Nascidos em Dezembro: Saques de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

Não deixe de conferir: Aposentadoria aos 50 anos: como conseguir?