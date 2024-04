Consulte se seu CPF está na lista para receber R$ 1.000,00 no Caixa Tem

Abril traz consigo uma oportunidade empolgante para os beneficiários do Bolsa Família, possibilitando não apenas o acesso ao valor base do programa, mas também a uma soma que pode chegar a R$ 1.002,00.

Com a combinação de benefícios adicionais, este mês promete um alívio financeiro significativo para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Veja como você pode aproveitar ao máximo esses recursos.

Descubra como combinar os benefícios do Bolsa Família para receber até R$1.002 em abril. Veja as datas de saque e prepare-se para aproveitar ao máximo seu benefício!

A mecânica por trás do aumento potencial do Bolsa Família repousa sobre a introdução de auxílios adicionais, cuidadosamente projetados para atender às diversas necessidades das famílias brasileiras.

O Benefício Primeira Infância, por exemplo, destina R$ 150 para cada uma das duas crianças menores de sete anos na família, garantindo que os primeiros anos de vida sejam amparados por um suporte financeiro adequado.

Por sua vez, o Benefício Variável Familiar contribui com R$ 50 para cada gestante, criança e adolescente entre sete a 18 anos, apoiando o desenvolvimento saudável e a educação.

Além disso, o Auxílio Gás representa uma ajuda importante na economia doméstica, oferecendo R$ 102 a cada dois meses para a compra de um botijão de gás de 13 kg. Esse benefício é crucial, especialmente em tempos de alta nos preços, assegurando que as famílias possam manter suas necessidades básicas de alimentação.

Com esses benefícios combinados, o total recebido pode chegar a um valor expressivo, possibilitando um maior conforto e segurança financeira.

Saiba Quando Você Pode Sacar

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família é meticulosamente planejado para evitar aglomerações e garantir que o benefício chegue a todos de forma ordenada. Aqui está uma rápida visão geral das datas para este mês:

17 de abril: NIS terminado em 1

NIS terminado em 1 18 de abril: NIS terminado em 2

NIS terminado em 2 19 de abril: NIS terminado em 3

NIS terminado em 3 22 de abril: NIS terminado em 4

NIS terminado em 4 23 de abril: NIS terminado em 5

NIS terminado em 5 24 de abril: NIS terminado em 6

NIS terminado em 6 25 de abril: NIS terminado em 7

NIS terminado em 7 26 de abril: NIS terminado em 8

NIS terminado em 8 29 de abril: NIS terminado em 9

NIS terminado em 9 30 de abril: NIS terminado em 0

Esse sistema assegura que os beneficiários tenham acesso aos seus fundos de maneira conveniente e segura. É fundamental estar atento às datas e preparar-se adequadamente para o saque, garantindo que os recursos sejam utilizados da melhor maneira possível.

Atravessar o mês de abril com o apoio do Bolsa Família significa mais do que apenas contar com um valor fixo; significa a possibilidade de alavancar uma série de benefícios adicionais que, juntos, podem proporcionar um suporte substancial às famílias brasileiras. Informe-se, prepare-se e faça de abril um mês de maximização de seus recursos financeiros através do Bolsa Família.

