Como se aposentar com segurança mesmo sendo MEI

Ser um Microempreendedor Individual (MEI) traz consigo uma série de vantagens e facilidades no mundo do empreendedorismo, mas também algumas responsabilidades, especialmente quando se trata de planejamento previdenciário.

O caminho para a aposentadoria para quem é MEI envolve compreender as opções disponíveis e os requisitos para cada uma delas, garantindo assim uma velhice tranquila e financeiramente estável. Este guia destina-se a esclarecer os principais pontos sobre a aposentadoria para MEIs, abordando desde as modalidades de aposentadoria acessíveis até dicas essenciais para assegurar um futuro financeiro sólido.

Aposentadoria para o MEI: um guia completo para entender as opções, cumprir os requisitos e garantir seus direitos previdenciários no futuro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entendendo as Opções para se Aposentador sendo MEI

Os MEIs têm à sua disposição três principais tipos de aposentadoria, cada um com suas especificidades e requisitos. A aposentadoria por idade é a mais comum, exigindo um mínimo de 15 anos de contribuição e idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens.

Já a aposentadoria por invalidez se destina aos que, infelizmente, se veem incapazes de continuar trabalhando, demandando pelo menos 12 meses de contribuição.

Por fim, a aposentadoria especial é uma opção para aqueles que trabalham em condições insalubres ou perigosas, oferecendo critérios diferenciados para o acesso.

A Base para uma Aposentadoria Tranquila

Para garantir que a jornada até a aposentadoria seja bem-sucedida, o MEI deve se atentar a algumas práticas fundamentais. Manter as contribuições em dia é essencial, pois é a partir delas que se constrói o tempo necessário para a aposentadoria.

Consultar periodicamente um contador ou advogado especializado pode oferecer insights valiosos e garantir que você esteja sempre em conformidade com as leis previdenciárias.

Além disso, as ferramentas digitais do INSS podem ser grandes aliadas para monitorar contribuições e simular cenários de aposentadoria, permitindo um planejamento mais eficaz.

Solicitando a Aposentadoria e Acessando Outros Benefícios

Após cumprir os requisitos necessários, o MEI pode solicitar a aposentadoria diretamente pelo site ou aplicativo do INSS, ou ainda de forma presencial, nas agências da Previdência Social. É crucial que todas as contribuições estejam regularizadas para assegurar a aprovação do pedido.

Importante destacar que, além da aposentadoria, o MEI tem direito a uma gama de outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, licença-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte, proporcionando uma proteção ainda mais ampla ao empreendedor e sua família.

Como se tornar MEI?

Tornar-se um Microempreendedor Individual (MEI) é um passo importante para formalizar suas atividades comerciais ou de serviços, permitindo acesso a uma série de benefícios, como cobertura previdenciária, emissão de notas fiscais e possibilidade de participar de licitações públicas.

O processo de registro como MEI é simples e totalmente gratuito, podendo ser realizado inteiramente online. Primeiramente, o interessado deve acessar o Portal do Empreendedor, verificar se sua atividade se enquadra nas permitidas para MEI, que atualmente inclui mais de 400 categorias, e certificar-se de que não ultrapassa o limite de faturamento anual estabelecido, que é de até R$ 81.000,00.

Além disso, o MEI não pode ser sócio de outra empresa e pode ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

