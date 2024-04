Aviso: estes empregos devem desaparecer em breve

Com o avanço da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquinas, muitos se questionam sobre o destino de suas profissões.

Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, intitulado Future of Jobs, há uma previsão intrigante: cerca de 83 milhões de empregos desaparecerão até 2027 devido à transformação digital.

Entretanto, esse mesmo estudo oferece uma perspectiva otimista, prevendo a criação de aproximadamente 70 milhões de novos empregos no mesmo período. Saiba mais a seguir.

Transformação digital: saiba como se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho frente ao avanço da tecnologia e automação. Estratégias para se manter relevante. (Foto: Divulgação).

Quais as profissões estão em risco?

De acordo com as pesquisas do Fórum Econômico Mundial, uma série de empregos na área de administração e secretariado está prestes a desaparecer. Entre as ocupações mais afetadas, destacam-se:

Atendentes e caixas de bancos;

Funcionários responsáveis pela operação dos serviços postais;

Caixas e vendedores de bilhetes em diversos estabelecimentos;

Escriturários e assistentes administrativos.

A consultoria McKinsey também corrobora essa visão, sugerindo que até 2030, a automação poderia substituir aproximadamente um terço dos empregos globalmente. Isso inclui ocupações como:

Operadores de elevador;

Balconistas;

Projetistas de cinema;

Agentes de viagem;

Operadores de central telefônica;

Técnicos em reparo de telefones públicos; e

Desenvolvedores de filmes.

Mesmo trabalhos considerados difíceis de automatizar, como o cuidado com crianças e idosos, passarão por mudanças significativas na forma como são executados, embora devam sofrer menos impacto.

Adaptando-se às mudanças do mercado de trabalho

De modo geral, hoje em dia estamos diante de uma era de mudanças rápidas no mercado de trabalho.

Enquanto algumas oportunidades desaparecem, novas surgem, especialmente em campos como tecnologia, digitalização e sustentabilidade.

É essencial estar atento a essas transformações e buscar se adaptar, desenvolvendo habilidades relevantes para as demandas emergentes do mercado.

O futuro do trabalho é dinâmico e incerto, mas aqueles que se mantêm flexíveis e ávidos por aprender têm maiores chances de prosperar em meio a essas mudanças.

Dicas para manter-se relevante no mercado de trabalho com o avanço da Inteligência Artificial:

Atualize suas habilidades: Mantenha-se em constante aprendizado, focando em tecnologias emergentes e competências relevantes.

Desenvolva habilidades humanas: Priorize competências como criatividade, empatia e pensamento crítico, difíceis de serem replicadas por IA.

Seja proativo e inovador: Demonstre iniciativa na busca por soluções inovadoras e na melhoria de processos.

Mantenha-se informado sobre as tendências do seu setor: Esteja atento às mudanças e avanços tecnológicos para se adaptar rapidamente.

Cultive uma rede de contatos: Mantenha contato com colegas de trabalho e profissionais do setor para oportunidades de aprendizado e colaboração.

Demonstre flexibilidade e adaptabilidade: Esteja aberto a assumir novos desafios e papéis dentro da organização, demonstrando capacidade de se adaptar às mudanças do mercado de trabalho.

