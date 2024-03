O governo federal anunciou cortes orçamentários impactantes, preocupando os beneficiários de programas como Bolsa Família e Auxílio-gás. Um decreto publicado detalha os bloqueios orçamentários em diversos ministérios. Essas medidas buscam evitar o excesso de despesas dentro do novo arcabouço fiscal.

Ministério do Bolsa Família recebe bloqueio milionário; e agora | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família passa por cortes em cidades brasileiras

Os cortes afetam diretamente as despesas discricionárias dos ministérios. Estes valores são essenciais para investimentos e para o funcionamento da administração pública. O foco se volta para o Ministério do Desenvolvimento Social, que enfrenta um corte significativo. Este ministério é vital para a execução de programas sociais essenciais.

O Ministério das Cidades e dos Transportes também enfrentam bloqueios consideráveis. Essas reduções orçamentárias podem influenciar diversos setores, desde habitação até infraestrutura de transportes. A justiça e a segurança pública são outras áreas afetadas, com cortes que podem impactar o combate à violência.

Há uma mobilização para gerenciar os recursos disponíveis de forma eficiente. No passado, o Ministério do Desenvolvimento Social conseguiu realocar fundos para manter programas sociais. A expectativa é que estratégias semelhantes sejam adotadas este ano, embora a confirmação ainda esteja pendente.

Uma tabela detalhada mostra os bloqueios por ministério, destacando as áreas mais afetadas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforça a importância da regra fiscal. Ela enfatiza a necessidade de otimizar o uso dos recursos públicos.

Governo garante pagamentos

Apesar dos bloqueios, o governo garante a continuidade do Bolsa Família em abril. Os pagamentos estão programados para os últimos dez dias úteis do mês, com datas específicas para cada final de Número de Identificação Social (NIS). Essa programação assegura a continuidade do suporte financeiro às famílias beneficiadas.

Afinal, como participar do Vale-Gás?

Para participar do programa Vale-Gás, os interessados devem se enquadrar nos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo. Primeiramente, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com informações atualizadas nos últimos dois anos.

As famílias elegíveis são aquelas com renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo nacional ou que tenham entre seus membros pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O programa é direcionado automaticamente às famílias mais vulneráveis, sem a necessidade de inscrição específica para o Vale-Gás. A seleção é feita a partir dos dados do CadÚnico. Portanto, manter os dados atualizados no CadÚnico é crucial para ser considerado no programa. As famílias selecionadas recebem o benefício de forma bimestral, destinado à compra de botijões de gás de cozinha.

O pagamento é realizado através de cartão específico ou transferência bancária, facilitando o acesso ao benefício.

